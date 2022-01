Ngoại hạng Anh: Arsenal xin hoãn trận derby với Tottenham

Nguyên nhân Arsenal đưa ra là do hao hụt lực lượng vì nhiễm Covid-19, chấn thương và các cầu thủ tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Martin Odegaard đã bỏ lỡ trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh hoà 0-0 với Liverpool hồi giữa tuần do Covid-19, trong khi Emile Smith Rowe và Takehiro Tomiyasu bị loại do chấn thương. Cedric Soares và Bukayo Saka dính chấn thương trên sân Anfield trong một trận đấu mà tiền vệ Granit Xhaka bị đuổi khỏi sân.

CLB Arsenal đã không có các cầu thủ chủ chốt như Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe và Pierre-Emerick Aubameyang do trở về khoác áo tuyển quốc gia ở AFCON.

“Chúng tôi đã nộp đơn lên Ngoại hạng Anh xin hoãn trận derby bắc London vào chủ nhật (ngày 16.1) với Tottenham Hotspur. Chúng tôi đã miễn cưỡng thực hiện bước này nhưng thực tế là có nhiều cầu thủ hiện không có mặt trong đội hình của chúng tôi do Covid-19, chấn thương và các cầu thủ thi đấu cho tuyển quốc gia của họ tại AFCON", một thông báo của Arsenal cho biết.





HLV của Arsenal, Mikel Arteta, hôm 14.1 cho biết ông không chắc chắn về việc liệu trận đấu có diễn ra hay không. "Tôi không biết, thật khó để nói điều đó một cách trung thực mà không đánh giá các cầu thủ của chúng tôi. Điều gì hôm nay rất khó xảy ra, thì ngày mai có khả năng xảy ra. Mọi chuyện đã đi theo hướng khác đối với chúng tôi khi sẵn sàng chơi 1 trận đấu và nó đã bị hủy 2 lần vì đối thủ có vấn đề. Nhưng ý định của chúng tôi là luôn luôn cố gắng để ra sân", HLV Arteta nói.

Arsenal hiện đứng thứ 5, hơn Tottenham 2 điểm, nhưng Spurs còn 2 trận trong tay. Trước đó, trận đấu giữa Burnley với Leicester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh dự kiến diễn ra ngày 15.1 đã bị hoãn lại, do đội chủ nhà không đủ cầu thủ vì nhiễm Covid-19 và chấn thương.