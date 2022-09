Ngoại hạng Anh: Ứng viên lạc lối

Trước hết, Liverpool chưa mùa nào trong những năm gần đây dưới quyền dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp lại khởi đầu tệ như vậy. Với 2 thắng 3 hòa và 1 thua, đoàn quân đỏ đang bị nhóm big 5 đánh bật ra phía sau khi tuột xuống hạng 7. Đáng nói là đội chủ sân Anfield có những trận chơi không tốt không phải vì phong độ kém mà do gặp hàng loạt vấn đề nhân sự, chủ yếu do chấn thương và nhiều trụ cột cày ải thường xuyên mùa trước đều chưa thể chơi đủ các trận hoặc thậm chí chưa đá được phút nào mùa này.

Hàng phòng ngự vốn là điểm mạnh nhất của Liverpool mùa trước thì mùa này dù chưa phải là nỗi lo lớn khi lọt 6 bàn (vẫn ít hơn Chelsea, M.U và bằng với Man.City) nhưng bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ hổng ngay vị trí được coi là an toàn nhất là Van Dijk.

Một vài bàn thua của Liverpool đã cho thấy sự nặng nề của chốt chặn này, thêm vào đó đã có vài lỗi thô bạo chính từ Van Dijk mà nếu ông Klopp không chấn chỉnh sẽ dẫn đến nguy hiểm cho chính đội bóng áo đỏ. Như tình huống anh xứng đáng bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng đạp thẳng vào chân tiền vệ Amadou Onana phía Everton.





Nhưng Liverpool chơi kém còn do hiệu suất tấn công không cao. Tuyến giữa không có những nhạc trưởng đúng nghĩa còn Jota thay cho Mane ra đi lại phải dưỡng thương, Nunez vào tuy có nỗ lực nhưng đá 3 trận lại bị thẻ đỏ, trở lại trận gặp Everton thi đấu không mấy xuất sắc. Đáng nói nhất là Salah đánh mất bản năng sát thủ. Trận hòa Everton, nhiều người còn khó hiểu vì sao HLV Klopp không sử dụng Firmino đang có phong độ tốt, ghi bàn đều đặn mấy trận liền đá từ đầu mà thay bằng Nunez thiếu cảm giác vì 3 trận không đá. Khi Firmino xuất hiện ở trận hòa Everton, hàng công Liverpool tốt hơn, nhưng sau đó Klopp lại thay đổi sơ đồ từ 4-3-3 thành 4-2-3-1 do chấn thương của Carvalho khiến đội hình tấn công trở nên thận trọng, mất đi sự biến hóa và sắc sảo, vì thế đoàn quân đỏ phải chấp nhận hòa và tự gạch tên mình vào thời điểm này khỏi cuộc tranh chấp với nhóm đầu. Có ý kiến cho rằng sở dĩ Klopp thận trọng vì tâm trí để hết ở trận gặp Napoli ở Champions League giữa tuần này, nhưng đó không hẳn là lý do khiến vị trí ứng viên ở Premier League của Liverpool bị ảnh hưởng.

Tương tự, là trường hợp của ĐKVĐ Man.City. Họ đã đánh mất 4 điểm trong 2 trận hòa trên sân khách trước Newcastle và Aston Villa, đã bị Tottenham vươn lên bằng điểm, phà ngay hơi nóng phía sau. Nhưng khác với trận hòa với “chích chòe”, hàng công của Man xanh ghi bàn ào ào thì trận gặp đội chủ sân Villa Park, ngoài bàn duy nhất của Haaland, đội bóng đang sở hữu hàng tấn công khủng khiếp nhất Premier League với 20 bàn thắng gần như tê liệt. Ông Guardiola đã đưa hết các quân bài tốt nhất, thể hiện các phẩm chất săn bàn hay nhất từ De Bruyne, Bernando Sila, Mahrez, Phil Foden, Gundogan… áp đảo liên tục nhưng đều dứt điểm trượt, một phần vì nôn nóng, phần khác là do hàng thủ quá dày của Villa bọc lót đeo bám rất kỹ.

Chính HLV Guardiola thừa nhận đá sân khách mùa này, Man.City chơi không tốt với kỳ vọng và áp lực lớn trước các đối thủ đều khát điểm trước nhà vô địch. Họ sẵn sàng tử thủ đổi lấy 1 điểm nên khiến cho Man xanh không dễ đá. Mặt khác cũng như Liverpool, tâm trí của thầy trò Guardiola cũng bị tác động bởi trận gặp Sevilla ở Champions League vào giữa tuần nên đôi chân chơi không thật sự thanh thoát. Cựu tiền đạo Alan Sheraer còn cho rằng vấn đề của Man.City chính là thiếu phương án chống phản công khi bị áp sát tầm cao cũng như vị trí của hậu vệ phải Kyle Walker liên tục bị khai thác. Bàn bị gỡ hòa cũng xuất phát từ pha xuống bóng của Aston Vila ở cánh này.