Ngọc Lan tiết lộ cảnh hôn Thái Hòa trong phim 'Mẹ rơm'

Diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi trở lại màn ảnh với vai diễn Hồng trong Mẹ rơm. Đây là một cô gái mồ côi từ nhỏ, có vẻ ngoài dữ dằn nhưng ẩn sâu bên trong là quá khứ đau buồn, bị dẫn dụ vào con đường làm gái. Được biết, Hồng là vai diễn nữ Ngọc Lan dành nhiều tâm huyết, trăn trở dù trước đó, bản thân từng đảm nhận nhiều nhân vật có tính cách như vậy.

Trong chương trình VTV kết nối, khi chia sẻ về nhân vật Hồng, Ngọc Lan nói cô gái này từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, vấp ngã. Song đến khi gặp Mô "gù", ở Hồng có sự thay đổi rõ rệt. "Cô ấy đã làm lại dù trải qua nhiều đau thương, đó là điểm sáng ở Hồng trong phim", diễn viên 8X cho hay.

Theo Ngọc Lan, nhân vật Hồng là một mảnh ghép thú vị của Mẹ rơm. Trong quá trình quay phim, phân đoạn cô ấn tượng nhất là khi hôn đàn anh Thái Hòa. Nữ diễn viên lý giải: "Hình ảnh của Mô 'gù" lúc nào cũng bị cúi xuống. Khi tôi hôn, tư thế cũng rất khó, nó không được bình thường. Đã say xỉn rồi mà mình hôn với một tư thế khó như vậy, có thể về mặt hình ảnh thì tư thế không đẹp nhưng về hình tượng trong phim thì đẹp cho cả hai nhân vật".





Ngọc Lan nói trong phim Mẹ rơm, cô may mắn khi được đóng cặp xuyên suốt với diễn viên Thái Hòa. Khi quan sát đàn anh làm việc, nữ diễn viên thấy đây là người có sự trăn trở dành cho nhân vật. "Thậm chí, đến sát ngày quay, cả hai anh em chúng tôi vẫn còn trao đổi với nhau. Trong quá trình làm việc, anh Thái Hòa luôn nghiêm túc, điều đó khiến tôi rất ấn tượng", diễn viên 8X bộc bạch.

Ngoài Thái Hòa, Ngọc Lan còn ấn tượng với bé Suri (đóng vai Hạt Dẻ). Diễn viên nhí này mang lại nguồn năng lượng mới, tích cực cho đoàn phim. "Có những lúc quay phim khuya, dù rất buồn ngủ nhưng chỉ cần kêu diễn, bé sẽ làm chứ không than phiền gì. Đây là điều để các cô chú diễn viên khi than mệt phải nghĩ đến Suri. Vì một cô bé nhỏ như vậy mà đã có ý thức làm việc thì mình không được phép than thở", Ngọc Lan chia sẻ trong chương trình.

Khi được hỏi về những diễn biến tiếp theo của phim, Ngọc Lan cho biết một sự cố xảy ra khiến Mô "gù" đưa Hạt Dẻ lên thành phố. Từ đây, cuộc sống của cả hai cùng với nhân vật Hồng bắt đầu. "Dĩ nhiên sẽ có bình yên, niềm vui nhưng cũng sẽ tiếp nối những bi kịch. Tình cảm của Hồng và Mô "gù" có nảy sinh hay không, và đến cuối cùng cả hai có trở thành gia đình hay không thì mong mọi người tiếp tục theo dõi", diễn viên 8X cho hay.