Ngọc Sơn và bầu Thụy xác nhận hỗ trợ Hồ Văn Cường trở lại ca hát

Mới đây, đoạn clip Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường ca hát với sự góp mặt của bầu Thụy (doanh nhân Đức Thụy) nhận được nhiều sự quan tâm. Trong video, ca sĩ nhí gây chú ý với giọng ca nội lực và đầy cảm xúc trong loạt ca khúc như Chuyện đêm mưa, Nửa đêm ngoài phố, Lòng mẹ 2, Con đường xưa em đi, Tình cha, Sa mưa giông… Nhiều người khen ngợi Hồ Văn Cường có thần thái rạng rỡ hơn, phong thái tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ sau loạt biến cố.

Thực chất, đây là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng của Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của Ngọc Sơn. Suốt những tháng qua, nam ca sĩ sinh năm 1968 thường giúp Hồ Văn Cường luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến láy. Ngọc Sơn chia sẻ: “Hồ Văn Cường là một giọng ca có âm sắc đẹp và lạ, rất tốt. Vấn đề là phát âm, đây là yếu tố rất quan trọng của một ca sĩ”.

Đặc biệt, Ngọc Sơn không ngại chia sẻ các bí quyết ca hát và làm nghề với đàn em trẻ tuổi, hi vọng Hồ Văn Cường sẽ tiến bộ và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp âm nhạc phía trước. Giọng ca Tình cha còn khẳng định: “Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên, với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, khi ra ngoài biết hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đâu là con đường đúng và sống làm sao để mọi người thương yêu mình. Thứ hai là tôi dạy về kỹ thuật thanh nhạc. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ, giúp đỡ Hồ Văn Cường. Hi vọng em nhìn vào gương thầy Ngọc Sơn, không phải may mắn được đại gia đình yêu thương đâu mà phải học, học nữa, học mãi”.





Sắp tới, Hồ Văn Cường sẽ tham gia chương trình Little Stars Big Dream, dự kiến diễn ra ngày 22.1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của giọng ca sinh năm 2003 sau hàng loạt biến cố trong thời gian vừa qua. Do đó, Hồ Văn Cường chuẩn bị rất nhiều và hai người thầy của em là Ngọc Sơn, bầu Thụy cũng sẵn sàng cùng em hoàn thiện hơn mọi thứ.

Về phía bầu Thụy, ông cũng cho rằng Hồ Văn Cường cần học hỏi rất nhiều, không chỉ về ca hát mà còn ở thái độ sống. Theo ông, giọng ca sinh năm 2003 nên biết thái độ cư xử rõ ràng, không được để những vấn đề riêng tư đi quá xa ảnh hưởng đến chuyên môn âm nhạc. Ông còn dặn Hồ Văn Cường khi biểu diễn tại sự kiện âm nhạc sắp tới là để tri ân mẹ Phi Nhung quá cố.

Đồng thời, qua dịp này, Ngọc Sơn gửi lời chúc Tết đến người hâm mộ bằng câu hát: “Ngọc Sơn xin chúc mọi người yên vui, một năm an khang, phát lộc phát tài. Xuân này hơn hẳn xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, luôn vang tiếng nhạc và lời ca. Chúc mừng năm con cọp, cọp vàng sẽ đến nhà mọi người nha”.