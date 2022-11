Ngôi nhà nghỉ dưỡng tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của gia đình

Đó là một món quà ý nghĩa và là một giải pháp tối ưu góp phần chăm lo cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mọi thành viên trong gia đình.

Không gian nghỉ dưỡng trong lành, có thể di chuyển bất kỳ lúc nào

Giữa rất nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn trên cả nước có cả rừng và biển thì Hồ Tràm vẫn tạo được sức hút mạnh mẽ bởi sở hữu một cự ly lý tưởng, liền kề TP.HCM, thuận tiện di chuyển bằng ô tô riêng trong thời gian ngắn. Với khí hậu nắng ấm quanh năm, thiên nhiên trong lành, hạ tầng giao thông được đẩy mạnh, Hồ Tràm đang trở thành lựa chọn hàng đầu đối với du khách đến từ TP.HCM, các tỉnh lân cận và du khách quốc tế.

Nằm trên cung đường trung tâm của thủ phủ du lịch Hồ Tràm, Ixora Ho Tram by Fusion mang đến cho chủ sở hữu một không gian nghỉ dưỡng trong lành với một bên là bãi biển nguyên sơ, một bên là 11.000ha dải rừng Phước Bửu - Bình Châu. Nghỉ dưỡng tại đây không chỉ là dịp để mọi thành viên trong gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng mà còn là một liệu pháp y học mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe.

Các hoạt động tắm biển, nghỉ ngơi trên bờ biển hay hít thở bầu không khí của biển thoạt trông rất đơn giản nhưng thực sự rất tốt cho sức đề kháng tự nhiên. Nước biển có tác dụng tăng cường khả năng tự bảo vệ của cơ thể, cải thiện lưu thông máu, làm tăng số lượng hồng cầu và ổn định nhịp tim. Trong muối biển có chứa vô số nguyên tố vi chất và muối khoáng tốt cho sức khỏe, cải thiện hệ hô hấp, giúp khỏe xương và phòng bệnh loãng xương…

Đặc biệt hơn, sự hoà quyện giữa không khí biển cùng mảng xanh của rừng nguyên sinh nằm liền kề dự án sẽ giúp đẩy nhanh khả năng hấp thụ oxy và giúp cân bằng mức serotonin - một trong những hormone hạnh phúc của cơ thể. Như vậy, một ngôi nhà nghỉ dưỡng lý tưởng như Ixora Ho Tram by Fusion chính là món quà tặng sức khỏe vô giá cho bản thân và gia đình.

Thiết kế tinh tế, mang cả thiên nhiên vào trong ngôi nhà

Được chăm chút tỉ mẩn bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, tất cả các căn condotel của dự án đều sở hữu ban công riêng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, giúp chủ sở hữu có thể đón nhận những làn gió biển tươi mát.





Không gian “chill” đẳng cấp ngoài trời nhưng vẫn rất riêng tư chính là điểm nhấn độc đáo của các căn condotel 2 phòng ngủ. Khách hàng sẽ tận hưởng những phút giây thư giãn với bồn jacuzzi ngoài trời thoáng đãng, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của đại dương từ trên cao vừa đón nhận nguồn năng lượng tươi mới từ biển trời xanh mát.

Các căn biệt thự bên bờ biển của Ixora được thiết kế tựa như một chốn ẩn mình thư thái giữa một thiên đường nghỉ dưỡng đầy sống động. Với lối kiến trúc mở và liền mạch, kết nối mọi không gian sinh hoạt của gia đình từ phòng khách, bếp và phòng ăn với thiên nhiên bên ngoài như hồ bơi ngoài trời hay khu vườn xanh mướt. Đặc biệt, cách bố trí độ dốc nền hợp lý của các căn biệt thự vừa giúp tối ưu hoá tầm nhìn, vừa đảm bảo sự riêng tư, đồng thời, tăng sự kết nối cùng thiên nhiên, kích hoạt hormone hạnh phúc để cân bằng tâm trí sau những áp lực của nhịp sống thị thành.

Trải nghiệm quần thể tiện ích trong khu phức hợp đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Chỉ cần sở hữu một căn condotel hay biệt thự biển Ixora Ho Tram by Fusion là khách hàng có thể tận hưởng quần thể tiện ích đẳng cấp quốc tế của cả khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip chỉ cách dự án vài bước chân. Từ sân golf lừng lẫy The Bluffs thuộc “top” đầu thế giới hay cụm khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với hệ thống 15 nhà hàng Á - Âu đặc sắc cùng 8 hồ bơi rộng lớn để mọi thành viên trong gia đình thỏa sức vui đùa.

Các hoạt động thể thao bên bờ biển như chèo thuyền, bóng chuyền bãi biển, chạy bộ… sẽ giúp tái tạo năng lượng. Không gian spa sang trọng sẽ là nơi để vỗ về cơ thể, xoa dịu các giác quan. Phòng gym, bowling hay công viên nước liền kề sắp được triển khai sẽ mang đến những lựa chọn đa dạng hơn. Không chỉ tận hưởng hàng loạt tiện ích đẳng cấp và sẵn có trong khu phức hợp, chủ sở hữu Ixora còn được trải nghiệm những không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể ngay bên trong khuôn viên dự án, từ hồ bơi Beach Club bên bờ biển, hồ bơi tại tầng lobby cho đến không gian hiện đại của phòng gym, spa...

Sở hữu một không gian nghỉ dưỡng tại Ixora Ho Tram by Fusion cũng chính là sở hữu một phong cách sống khỏe mạnh giữa thiên nhiên bên cạnh giá trị đầu tư bền vững.