Ngư dân điêu đứng vì cháy tàu cá, bảo hiểm từ chối bồi thường

Mất cả chì lẫn chài

Năm 2016, ông Phan Văn Khuyên (ngụ P.Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai, Nghệ An) vay ngân hàng để đóng con tàu 812 mã lực với giá 12,7 tỉ đồng để vươn khơi.

Ngày 5.10.2019, tàu đang trên đường về đất liền sau chuyến đánh bắt dài ngày thì bị cháy. Ông Khuyên và các ngư dân trên tàu may mắn thoát nạn nhờ có tàu bạn kịp đến ứng cứu, nhưng con tàu sau khi cháy đã bị chìm cùng với ngư lưới cụ, trị giá khoảng 4 tỉ đồng.

Sau khi tàu gặp nạn, các cơ quan chức năng đã xác nhận vụ cháy tàu này. Ông Khuyên cũng đã thuê 4 tàu ra hiện trường quần thảo 3 ngày để tìm kiếm, trục vớt tàu cháy nhưng không có kết quả.

Trước đó, ông Khuyên đã mua bảo hiểm cho tàu từ Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An với phí hơn 46,9 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, chủ con tàu xấu số này đã bị bảo hiểm từ chối bồi thường với lý do thiết bị giám sát hành trình trên tàu không hoạt động kể từ ngày 21.7.2019 do Chi cục Thủy sản Nghệ An xác nhận.

“Thiết bị này chúng tôi được Chi cục Thủy sản Nghệ An lắp đặt miễn phí ngày 11.6.2019 trong đợt thí điểm lắp thiết bị giám sát tàu cá theo luật Thủy sản và Nghị định 26/2019. Chi cục trả lời thiết bị Movinar đã qua sử dụng này do Tổng cục thủy sản cấp. Chúng tôi không hề biết nó có hoạt động hay không vì quan sát bằng mắt thường không thể biết được”, ông Khuyên bức xúc.

Không đồng tình với quan điểm của công ty bảo hiểm, ông Khuyên làm đơn khởi kiện ra Tòa án TX.Hoàng Mai, và vụ việc vẫn đang chờ phân xử. Cháy mất con tàu và mất hết ngư lưới cụ đã khiến ông Khuyên lâm vào cảnh bi đát khi đang nợ ngân hàng 7,6 tỉ đồng. “Tôi đang cầm cố 4 sổ đỏ của gia đình và mượn của người thân. Nếu bảo hiểm không bồi thường thì ngân hàng sẽ phát mãi cả nhà lẫn đất”, ông Khuyên buồn bã nói.

Tương tự, ông Hoàng Văn Quyết (ngụ P.Quỳnh Phương) đóng con tàu 822 mã lực mang số hiệu NA-99188 TS để ra khơi đánh bắt và có mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An.

Ngày 14.1.2020, khi ông Quyết cùng 7 ngư dân khác đang kéo lưới trên biển thì tàu bị sự cố chập điện, gây cháy và chìm. 8 ngư dân phải ôm phao nhảy xuống biển, và thoát chết nhờ có tàu bạn đến cứu; nhưng vụ cháy tàu khiến ông Quyết thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.

Mặc dù vụ cháy đã được các cơ quan chức năng điều tra, xác định là do chập điện, nhưng đơn vị bảo hiểm lại từ chối bồi thường với lý do “thời điểm ông Hoàng Văn Phi (máy trưởng của tàu - PV) được cấp chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng tư năm 2013, độ tuổi theo CMND của ông Phi không phù hợp với điều 8, Quyết định số 77 ngày 30.6.2008 của Bộ NN-PTNT, hết hiệu lực ngày 1.1.2019”.

“Từ ngày đóng tàu mới, ngư trường đánh bắt bị thu hẹp, chúng tôi rất khó khăn. Hiện tôi còn nợ ngân hàng 8,5 tỉ đồng với 3 sổ đỏ của gia đình và người thân đang bị ngân hàng nắm giữ, và chưa biết làm gì để trả được nợ”, ông Quyết nghẹn ngào.

Khổ đủ đường

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2019 đến nay, có 10 chủ tàu cá ở TX.Hoàng Mai bị cháy tàu bị bảo hiểm từ chối bồi thường, trong đó có nhiều tàu cá đóng theo Nghị định 67. Ông Lê Bá Kỷ, Phó chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập (TX.Hoàng Mai), cho biết riêng xã này hiện có 8 tàu cá loại lớn bị cháy có mua bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm, nhưng bị từ chối bồi thường.

Lý do mà phía bảo hiểm đưa ra là tàu đánh bắt ở vùng lộng, ngoài phạm vi cho phép; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; máy trưởng trên tàu thiếu chứng chỉ… Sau khi bị từ chối bồi thường, một số chủ tàu bị nạn cho rằng, tàu bị cháy ở vùng lộng là do đang trong quá trình di chuyển chứ không phải đánh bắt.

Ông Nguyễn Văn Lê, Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An, cho rằng các trường hợp bị từ chối bồi thường, công ty căn cứ theo kết quả điều tra, xác minh của đơn vị giám định độc lập. “Chúng tôi không thể tự ý đưa lý do từ chối bồi thường mà không có cơ sở. Nếu chủ tàu không đồng tình, họ có quyền khởi kiện ra tòa và chúng tôi sẽ theo kết quả của tòa án để thực hiện”, ông Lê nói.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An Nguyễn Chí Lương cũng cho biết, thời gian qua, Chi cục đã đồng hành với ngư dân trong việc đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay của nhiều ngư dân là dù đã mua bảo hiểm, nhưng chủ quan, không hiểu biết nhiều về các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nên khi xảy ra rủi ro, họ bị từ chối bồi thường và rơi vào tình cảnh rất khó khăn.

“Mấy năm qua, ngư dân rất khổ vì sản lượng đánh bắt sụt giảm, giá hải sản thấp do dịch Covid-19 nhưng giá dầu và chí phí đi biển lại quá cao khiến rất nhiều tàu bị thua lỗ kéo dài, trong khi sự hỗ trợ từ nhà nước lại không có. Nếu gặp thêm rủi ro cháy tàu nữa thì họ thực sự bị kiệt sức”, ông Lương nói.