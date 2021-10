Người bán kẹo đường ở Hàn kiếm bộn tiền nhờ cơn sốt ‘Trò chơi con mực’

Ra mắt hồi giữa tháng 9.2021, Squid Game (tựa Việt: Trò chơi con mực ) nhanh chóng trở thành bộ phim đứng đầu xu hướng toàn thế giới trên nền tảng Netflix suốt nhiều ngày. Tác phẩm chứng kiến 456 người chơi tham gia vào loạt thử thách sống còn liên quan đến các trò chơi dân gian Hàn Quốc để giành khoản tiền thưởng cuối cùng lên đến 45,6 tỉ won. Tuy nhiên, nếu thất bại trong bất kỳ thử thách nào, họ sẽ phải trả giá bằng cái chết. Một trong những thử thách gây sốt nhất trong Trò chơi con mực chính là tách chiếc kẹo đường dalgona vừa giòn lại dễ vỡ theo hình dạng được in dấu từ trước chỉ với một chiếc kim.

Theo Reuters, thử thách tách kẹo này đã trở thành cơn sốt ngoài đời thực, thúc đẩy việc kinh doanh của người bán kẹo đường ở Hàn Quốc. An Yong-hui (37 tuổi) đã làm kẹo đường dalgona được 8 năm và bán tại một khu đại học ở thủ đô Seoul. Khi tập thứ ba của Trò chơi con mực được quay vào tháng 6.2020, anh và các đồng nghiệp của mình đã sử dụng 15kg đường để làm 700 phần kẹo phục vụ quá trình ghi hình. Sau khi phim phát sóng và nổi đình nổi đám, An đã không thể về nhà suốt cả tuần liền vì tất bật bán kẹo cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của Squid Game. Đám đông “fan cứng” của bộ phim đã liên tục xếp hàng trước quầy kẹo của anh từ 11 giờ để mua hàng.

Hiện tại, An Yong-hui bán được hơn 500 chiếc kẹo dalgona mỗi ngày. Đáng nói, trước khi Trò chơi con mực gây sốt, người đàn ông này chỉ bán được chưa đầy 200 cái/ngày. Một phần kẹo được bán với giá 2.000 won (gần 40.000 đồng), tính sơ sơ người bán kẹo kể trên có thể bỏ túi khoảng 1 triệu won (gần 20 triệu đồng) mỗi ngày với độ đắt hàng như hiện tại. “Chúng tôi đang nghĩ mình cũng nên đặt một khẩu súng trường ở đây”, An đùa khi nhắc đến hậu quả mà người chơi trong phim phải gánh chịu nếu không vượt qua thử thách này.

Quảng cáo

Kẹo đường dalgona vốn là món kẹo phổ biến được bán rất nhiều ở bên ngoài các trường học Hàn Quốc cho tới đầu những năm 2000 rồi dần biến mất theo thời gian. An Yong-hui kể loại kẹo này đã tồn tại trong ký ức người Hàn từ rất lâu trước đó. Nhờ cơn sốt của Squid Game, món kẹo này một lần nữa được người người săn đón. “Tôi đã nghe rất nhiều về thử thách dalgona từ bố và bà của mình nên vô cùng tò mò. Đây là lần đầu tiên tôi thử và bị sốc vì miếng kẹo quá dễ vỡ”, Lee You Hee - một sinh viên đại học ở Seoul, chia sẻ sau khi thử chơi trò tách kẹo trước quầy hàng của An Yong-hui.

Không chỉ tạo nên cơn sốt ở Hàn, trò tách kẹo xuất hiện trong Trò chơi con mực còn được khán giả quốc tế, trong đó có cả Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt và trở thành trào lưu được nhiều người làm theo rồi đăng lên TikTok cũng như nhiều nền tảng khác. Ngay cả các trang thương mại điện tử như Amazon, eBay và Coupang cũng đang bán các bộ dụng cụ làm kẹo dalgona với giá 29,99 USD.