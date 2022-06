Người bố đánh con gái dẫn tới tử vong lãnh án hơn 7 năm tù

Ngày 17.6, TAND Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 7 năm 3 tháng tù đối với bị cáo Lê Thành Công (43 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm) về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Thành Công bị cáo buộc đã cố ý gây thương tích cho con gái, khiến nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan tố tụng, khoảng 11 giờ trưa 16.9.2021, Công dạy con gái là bé L.H.A (6 tuổi) học tại nhà riêng. Quá trình học, thấy bé A. mất tập trung, chậm tiếp thu nên Công dùng đũa gỗ vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái con gái.

Chưa dừng lại, Công tiếp tục bảo vợ lấy chổi để dạy con, nhưng vợ không tìm thấy chổi nên đưa một thanh tre dài khoảng 50 cm cho Công. Sau đó, Công tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.





Trong lúc Công “dạy con”, vợ đang nấu ăn ở trong bếp tiếp tục kể về việc thời gian gần đây bé A. liên tục chểnh mảng học tập, mải xem ti vi khiến Công càng bực tức và tự đi lấy cán chổi gỗ lên bắt con nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách rồi vụt liên tiếp vào mông.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 16.9.2021, bé A. tỉnh dậy, uống sữa và ăn cháo. Ăn xong, bé A. kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Sau đó, bé A. được mẹ cho đi tắm trong tình trạng nóng, sốt. Bé A. sau đó bị nôn và được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé A. đã tử vong ngoại viện, cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành, nên báo lực lượng chức năng.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội, bé A. tử vong vì “ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên”.