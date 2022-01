Người đàn ông 'cầm nhầm' bịch tiền: Nữ sinh viên đã nhận lại tiền

Báo Thanh Niên ngày 6.1.20121 có đăng tin người đàn ông vào siêu thị K-Market ở Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1) mua hàng hóa rồi “cầm nhầm” bịch tiền gần 20 triệu đồng của nhân viên siêu thị một cách khó hiểu và rời đi. Ngày 9.1, chị V.T.M.T (20 tuổi, quê Hưng yên) nhân viên siêu thị cho biết vừa nhận lại được toàn bộ số tiền trên từ cơ quan chức năng Công an Q.1.

Cùng ngày, một đại diện Công an P.Bến Nghé (Q.1) xác nhận vụ việc trên và cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó như Thanh Niên đưa tin, ngày 31.12.2021, người đàn ông đến mua hàng hóa tại siêu thị K-Market ở Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1).

Trong lúc tính tiền cho khách, nhân viên để bịch tiền trên bàn và khi người đàn ông rời đi đã “cầm nhầm” bịch tiền này. Bên trong bịch tiền có gần 20 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan.

Sau thời gian chờ đợi không thấy người đàn ông quay lại trả, chị T. đã trình báo vụ việc với Công an P.Bến Nghé. Hơn một tuần sau chị T. mới nhận lại được số tiền khi công an vào cuộc truy xét. “Ngày hôm trước (8.1), bên công an có điện thoại báo là đã tìm được người đàn ông, và thấy tang vật túi ni lông. Sau đó em đến Công an Q.1 và nhận lại bịch tiền còn nguyên vẹn”, chị T. vui mừng kể lại.





Chị T. cho biết thêm, người đàn ông “cầm nhầm” bịch tiền nói rằng đợi người liên lạc lại nhưng không thấy. Chị T. cũng xác nhận người đàn ông là khách vãng lai, chị không có số điện thoại người này nên không thể liên lạc nên mới trình báo vụ việc với công an nhờ trợ giúp. “Em cũng chỉ muốn nhận lại số tiền nên cũng không yêu cầu gì về xử lý vụ việc liên quan”, chị T. cho biết thêm.

Chị T. là sinh viên năm 3 của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đang thuê trọ tại Q.Tân Phú. Chị vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống.