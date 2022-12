Người đàn ông Mỹ đưa con nuôi về Việt Nam tìm mẹ sau 28 năm xa cách

Sáng 31.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa giúp đỡ một người Mỹ đến tìm lại mẹ đẻ cho con nuôi của mình.

Theo Công an P.Hàng Trống, năm 1994, ông Philip Marshall (năm nay 65 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến làng trẻ SOS Hà Nội nhận nuôi anh Vương Minh Thắng (năm nay 28 tuổi, tên khai sinh ở Mỹ là Stephen Marshall). Trong giấy khai sinh tại Việt Nam, anh Thắng có mẹ là Vương Thị Vượng (trú 22A Giếng Mứt, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi quay lại Việt Nam, ông Philip Marshall đã đến địa chỉ 22A Giếng Mứt để tìm bà Vượng, nhưng gia đình bà Vượng đã chuyển đi nơi khác. Ông Philip Marshall đã đến Công an P.Hàng Trống nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Hàng Trống đã xác minh và liên hệ được với gia đình bà Vượng và mời đến trụ sở gặp con trai đã xa cách 28 năm.

Tại trụ sở Công an P.Hàng Trống, bà Vượng xúc động không nói nên lời khi gặp lại con trai, được ông Philip Marshall nhận nuôi khi chưa đầy 1 tuổi, nay là công dân Mỹ.





Ông Philip Marshall cho biết ông có một tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Cách đây 28 năm, ngày 29.12.1994, ông đến làng trẻ SOS và nhận nuôi anh Vương Minh Thắng. Ông có mong muốn giúp con trai tìm lại gia đình ở Việt Nam.

“Thật may mắn, nhờ những nỗ lực tìm kiếm của Công an P.Hàng Trống, tôi đã tìm lại được mẹ đẻ của con trai mình. Gia đình tôi rất hạnh phúc và xúc động trước sự nhiệt tình của công an đã giúp hai gia đình có được giây phút đoàn tụ sau nhiều năm xa cách”, ông Philip Marshall bày tỏ.

Lãnh đạo Công an P.Hàng Trống cho hay, ông Philip Marshall là người nhiều tình cảm, sợ sau này mất đi, con nuôi không có người thân, nên ông đã đưa con về Việt Nam tìm lại gia đình, mong con nuôi không phải chịu cô đơn.