'Người đàn ông quyến rũ nhất 2019' John Legend đến Việt Nam

Trưa 19.1, "huyền thoại âm nhạc" John Legend đã đáp chuyến bay đến Hà Nội. Sau chuyến bay dài, nam nghệ sĩ xuất hiện chớp nhoáng cùng vệ sĩ của mình và nhanh chóng rời sân bay Nội Bài về khách sạn nghỉ ngơi.

Được biết, sự kiện có John Legend xuất hiện sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20.1. Chủ nhân hit All of me sẽ tham gia bên cạnh những tên tuổi giáo sư khoa học nổi tiếng.





John Legend sinh năm 1978, anh là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Mỹ. Giọng ca đình đám nổi tiếng khắp thế giới đồng thời gặt hái được hàng loạt thành tích rực rỡ nhờ các album chất lượng: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016) và Bigger Love (2020).

Suốt sự nghiệp âm nhạc, John Legend giành 11 giải Grammy đồng thời là nghệ sĩ da đen đầu tiên chiến thắng cả 4 giải thưởng danh giá: Grammy, Emmy, Oscar và Tony. Cuối năm 2019, anh được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất năm. Ngoài ra, sao nam này được trao giải Quả cầu vàng và giải thưởng Starlight Award đặc biệt từ Hội trường danh vọng Songwriters.