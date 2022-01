Người dân ùn ùn rút tiền mua sắm ngày giáp tết, các cây ATM quá tải

Sáng 28 tết, hầu hết các trụ rút tiền tự động ATM ở thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) bị quá tải vì lượng người rút tiền quá nhiều. Trên đường Trần Hưng Đạo ở trung tâm thành phố, nơi tập trung trụ sở chi nhánh của hầu hết các ngân hàng đều trong tình trạng quá tải. Trước mỗi điểm rút tiền tự động luôn có hàng chục người xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều người cho biết phải chờ đến 20 - 30 phút mới có thể rút được tiền.

Khu vực chợ trung tâm thành phố đến trưa nay vẫn tấp nập người mua sắm. Giá cả nhiều mặt hàng tăng nhẹ, trung bình khoảng 5.000 - 10.000 đồng trên một đơn vị sản phẩm so với ngày thường. Các tiểu thương cho biết, chỉ vài ba ngày gần đây khách mua hàng mới tăng nhưng so với các năm trước doanh thu giảm khoảng một nửa. Các mặt hàng rau củ quả dồi dào và giá cả ở mức thấp trung bình chỉ khoảng 20.000 - 35.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Quốc Cường, làm nghề buôn bán nhỏ cho biết: Do ảnh hưởng dịch bệnh nên làm ăn rất khó khăn. Thêm vào đó, cả nhà 6 người đều bị nhiễm bệnh nhưng may mắn là hiện nay vẫn còn khỏe mạnh để đón năm mới cùng nhau. Thấy mình cũng còn may mắn nên cố gắng mua sắm những thứ thiết yếu nhất để có thể đón một năm mới trọn vẹn. Mình hy vọng những khó khăn sẽ qua và những điều may mắn sẽ đến trong năm mới.