Người Dơi Robert Pattinson thực hiện giấc mơ thời thơ ấu trên màn ảnh rộng

“Điều này thật kỳ lạ và tôi rất tò mò không biết thời thơ ấu của mình sẽ nghĩ gì về vai diễn”, Robert Pattinson (35 tuổi) nói trên thảm đỏ buổi chiếu phim The Batman ở London (Anh) hôm 23.2.

Robert Pattinson nổi tiếng toàn cầu qua phim Twilight (Chạng vạng), theo bước Adam West, Val Kilmer, Michael Keaton, Christian Bale và gần đây là Ben Affleck vào vai Bruce Wayne/Batman.

“Tôi muốn đề cập đến di sản của những diễn viên đã đóng Batman. Họ đều là những phần quan trọng trong cuộc đời tôi và sự quan tâm của tôi đối với điện ảnh. Đó là lý do vì sao tôi muốn trở thành diễn viên ngay từ bé”, Pattinson xác nhận.

“Thật không thể tin được khi trở thành một phần của Batman”, sao phim Twilight nói và lưu ý rằng việc diễn xuất với chiếc mặt nạ là “khó một cách đáng ngạc nhiên”. “Tôi lớn lên cùng Adam West và luôn nghĩ trang phục của tôi khi còn nhỏ là trang phục của Adam West”, anh nhớ lại.





Trong phim The Batman, Bruce Wayne điều tra tham nhũng ở Gotham sau vụ kẻ giết người hàng loạt tàn bạo Riddler thảm sát một số nhân vật thuộc giới thượng lưu.

“Có những bộ phim về Người Dơi rất hay và đó là một nhân vật mà mọi người đều yêu thích. Vì vậy đối với tôi, bạn không nên tiếp cận Batman mà không có một chút kinh hoàng nào. Về mặt nào đó thì The Batman là một bộ phim kinh dị, giết người hàng loạt đồng thời cũng là một loại câu chuyện tình yêu vĩ đại”, đạo diễn phim The Batman - Matt Reeves nhận định.

Dàn diễn viên tham gia bom tấn The Batman còn có Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano. Zoë Kravitz… Phim được đầu tư kinh phí lên đến 185 triệu USD. Quá trình phát triển dự án The Batman bắt đầu sau khi Ben Affleck được chọn vào vai Người Dơi trong Vũ trụ mở rộng DC (DCEU) vào năm 2013. Affleck đã ký hợp đồng đạo diễn, sản xuất, đồng sáng tác và đóng vai chính trong The Batman nhưng đã bỏ ngang. Matt Reeves tiếp quản, làm lại câu chuyện, tìm cách khám phá khía cạnh thám tử điều tra của Batman nhiều hơn những bộ phim trước, lấy cảm hứng từ những bộ phim và truyện tranh những năm 1970. Robert Pattinson được chọn để thay thế Ben Affleck vào tháng 5.2019 và quá trình tuyển chọn diễn viên khác diễn ra vào cuối năm 2019. Phim được quay từ tháng 1.2020 đến tháng 3.2021 tại Vương quốc Anh và Chicago (Mỹ). The Batman ra rạp tại Việt Nam từ ngày 4.3 cùng ngày với thế giới.