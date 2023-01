Người Hà Nội đổ đi sắm tết, nhiều ngả đường ùn tắc

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều nay 7.1, nhiều đoạn đường như Vành đai 3, Nguyễn Chánh, Láng, Khuất Duy Tiến... xảy ra ùn tắc kéo dài dù không phải là ngày làm việc.

Anh Nguyễn Anh Ngọc (25 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, có thể do sắp đến tết Nguyên đán 2023 nên người dân tranh thủ ngày nghỉ để đi mua sắm.

"Thời điểm này ra đường có thể cảm nhận rõ không khí tết rồi, rất nhiều người dân đi mua đào, quất. Hôm nay, tôi cùng bạn đi dạo quanh phố nhưng liên tục tắc đường", anh Ngọc nói.

Chỉ huy đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết do đây là thời điểm cuối năm Nhâm Dần nên nhu cầu của người dân ra đường đông hơn những ngày bình thường.

"Để đảm bảo cho người dân đi lại dịp cuối năm, chúng tôi đã tăng cường thêm lực lượng ở các điểm nóng, hay xảy ra ùn tắc như ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Nếu ngày thường ở điểm này chỉ có 2 - 3 chiến sĩ trực thì những ngày cận tết sẽ có 5 - 6 người", chỉ huy Đội CSGT số 7 nói.

Ngoài ra, Đội CSGT số 7 cũng sẽ phối hợp với công an các phường, Công an Q.Thanh Xuân, Công an Q.Cầu Giấy và lực lượng thanh tra giao thông điều tiết, phân luồng hỗ trợ người dân đi lại.





