Nguồn cung MacBook Pro M1 Max hạn chế hơn so với M1 Pro

Theo AppleInsider, trong một lưu ý cho các nhà đầu tư, Hall cho rằng thời gian giao hàng của các mẫu iPhone 13 Pro đã giảm so với giữa tháng 12.2021. Tuy nhiên, không có sự cải thiện đối với thời gian giao hàng của MacBook Pro.

Hall cho biết: “Chúng tôi tin rằng nguồn cung iPhone ít nhiều cân bằng với nhu cầu của người dùng, trong khi MacBook Pro vẫn bị hạn chế về nguồn cung”.





Nói cụ thể hơn đối với dòng sản phẩm MacBook Pro, Goldman Sachs cho biết thời gian giao hàng của phiên bản sử dụng chip M1 Pro bắt đầu giảm, trong khi đối với phiên bản M1 Max vẫn gần như không thay đổi và thậm chí tăng. Theo Hall, điều này cho phép việc Apple phân phối các phiên bản MacBook Pro M1 Pro tốt hơn so với M1 Max.

Được biết, các mẫu MacBook Pro đời mới nhất của Apple mang đến cho người dùng hai lựa chọn chip M1 Pro và M1 Max do chính Apple sản xuất. CPU trong M1 Pro và M1 Max cho hiệu năng xử lý nhanh hơn tới 70% so với CPU trong chip M1 trước đây, tuy nhiên sức mạnh đồ họa có sự chênh lệch khi GPU trong M1 Max nhanh hơn gần 2 lần so với M1 Pro, điều này cho phép phiên bản sử dụng chip M1 Max xử lý các công việc đồ họa tốt hơn.