Nhà đầu tư rót tiền vào căn hộ cao cấp TP.Thuận An

Bất động sản đón lời từ chứng khoán

Năm 2022, thị trường chứng khoán và bất động sản tiếp tục tăng trưởng tích cực, trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Vào thời điểm cận tết, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, dịch chuyển dòng vốn từ chứng khoán sang bất động sản theo quy tắc “bình thông hơi”.

“Sau các đợt rung lắc mạnh trên sàn chứng khoán, tôi dự định chốt lời một phần cổ phiếu đang ôm để chuyển về đầu tư nhà đất, chuẩn bị đón sóng giao dịch đầu năm”, anh Nguyễn Quốc - một nhà đầu tư cá nhân - tiết lộ.

Nhận định về xu hướng này, giới chuyên gia đánh giá đây là cách đầu tư thông minh, bởi với cách chia trứng thành nhiều giỏ, nhà đầu tư sẽ tránh được tình trạng tập trung rủi ro về một mối, đảm bảo an toàn cho số tiền lãi.

Từ dòng tiền nhàn rỗi chốt lời từ chứng khoán, giới đầu tư tìm về bất động sản, ưu ái những dự án cao cấp có giá trị tăng trưởng cao cùng phương thức thanh toán nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư phải mướt mồ hôi, đãi cát tìm dự án bởi biên độ tăng giá “chóng mặt” bất chấp dịch bệnh tại TP.HCM.

Báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam chỉ ra, căn hộ hạng A tại thị trường TP.HCM ghi nhận mức giá trung bình 143,6 triệu đồng/m², tăng 36% so với quý trước. Căn hộ hạng B có mức giá ổn định 56,7 triệu đồng/m². Căn hộ hạng C ghi nhận mức tăng 7% với giá 40,9 triệu đồng/m². Giá sơ cấp căn hộ TP.HCM đang dao động ở mức 53 triệu đồng/m², tăng 9,4% so với năm 2019. Ước tính, nếu muốn sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM, khách hàng cần chuẩn bị tài chính tối thiểu từ 4-6 tỉ đồng.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, thay vì lựa chọn đổ vốn vào các dự án căn hộ trung cấp tại TP.HCM với tài chính từ 3 tỉ đồng, hoặc căn hộ hạng sang với giá tối thiểu 6 tỉ đồng, nhiều khách hàng đang tìm kiếm cơ hội tại các thị trường lân cận. Đơn cử, căn hộ cao cấp tại TP.Thuận An với giá chỉ từ 1,9 tỉ đồng, tiến độ thanh toán được chia nhỏ trở thành điểm đến lý tưởng.

Astral City mạnh tay ưu đãi

Nằm trên mặt tiền QL13 - đoạn đường được quy hoạch thành đại lộ tài chính lớn nhất Bình Dương, Astral City đang là điểm đón dòng vốn đầu tư bất động sản nhờ loạt giải pháp tài chính ưu việt.

Theo đó, Astral City vừa ra mắt tòa tháp thương mại The Gemini hai mặt tiền QL13 và đường nội khu với giá chỉ từ 1,9 tỉ đồng/căn. Mức giá này được đánh giá là dễ tiếp cận khi mỗi mét vuông tại đây rẻ hơn 1/3, thậm chí là 1/2 so với giá căn hộ hạng A tại trung tâm TP.Thủ Đức. Đặc biệt, Astral City còn mạnh tay áp dụng phương thức thanh toán chỉ 30% giá trị đến khi nhận nhà và chia nhỏ thành nhiều đợt, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ tài chính. Đồng thời, Astral City còn được chủ đầu tư cam kết lợi nhuận lên đến 12%/năm.





Cụ thể, khách hàng chỉ cần khoản vốn ban đầu từ 190 triệu đồng là có thể nắm trong tay chìa khóa căn hộ cao cấp Astral City. Sau khi thanh toán đợt đầu, phần tiền còn lại được chia nhỏ và kéo dài trong 8 đợt thanh toán với tỷ lệ thấp. Ngân hàng VPBank còn tham gia tiếp sức cho quá trình cân đối dòng vốn của cư dân Astral City với gói vay ưu đãi lên đến 70% giá trị còn lại của căn hộ trong 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng.

“Tôi định qua tết sẽ mua thêm căn 1 phòng ngủ để dành đó. Dù là để ở, cho thuê hay đầu tư, tôi thấy đều đáp ứng được, nhất là giá căn hộ vẫn trên đà tăng. Dự án lại còn nằm ngay mặt tiền quốc lộ đang được quy hoạch nữa nên tiềm năng tăng giá còn cao lắm!”, anh Nghĩa - khách hàng vừa đăng ký một căn tại Astral City - cho hay.

Theo nhẩm tính, với căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án có giá từ 1,9 tỉ đồng, anh Nghĩa chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà (dự kiến quý 3/2023) - tương đương 570 triệu đồng. Phần còn lại, anh Nghĩa sẽ được ngân hàng VPBank giải ngân với gói vay tài chính cùng chính sách “3 không” ấn tượng: không trả lãi suất, không phí tất toán trước hạn, không trả nợ gốc cho tới khi nhận nhà.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City nổi bật với quy mô 3,7ha, 8 tòa tháp 40 tầng và hệ thống tiện ích ấn tượng. Dự án được đầu tư và phát triển bởi những “ông lớn” trong ngành bất động sản: Chủ đầu tư Phát Đạt, đơn vị hợp tác đầu tư Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam làm Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án.

Trong bán kính 10km xung quanh Astral City là hàng loạt tiện ích ngoại khu quốc tế đã hiện hữu như Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện Hạnh Phúc, trường MMI,… Dự án còn dành riêng 1,7ha để quy hoạch cảnh quan và chuỗi tiện ích đa sắc màu và “resort trên không” tại tầng 20 mỗi khối tháp với 6 hồ bơi vô cực.