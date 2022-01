Nhà liền thổ tại Long An dẫn đầu về tỷ lệ hấp thụ

Điểm sáng Long An

Theo DKRA Việt Nam, năm 2021 Đồng Nai đứng đầu khu vực phía Nam về nguồn cung phân khúc nhà liền thổ (nhà phố/biệt thự) với 6.714 căn; Bình Dương đứng thứ 2 với 1.315 căn; Long An đứng thứ 3 với 918 căn và TP.HCM xếp thứ 4 với 797 căn.

Về mức độ hấp thụ của thị trường, Long An vượt lên dẫn đầu khi khách hàng giao dịch thành công đến 739 căn (chiếm 88%); tiếp theo là Bình Dương với 972 căn (74%), TP.HCM với 557 căn (70%) và Đồng Nai 3.323 căn (50%).

Sự sôi động của Long An nằm trong dự báo bởi địa phương đang đón nhận hàng loạt thông tin tích cực. Năm 2021 Long An vượt lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với 35 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 3,7 tỉ USD. Năm vừa qua, Long An đã công bố đầu tư và triển khai một loạt dự án hạ tầng kết nối vùng, hứa hẹn đưa nền kinh tế bứt phá như hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành vào năm 2023, mở rộng quốc lộ 1A, nâng cấp quốc lộ 50, xây dựng trục kinh tế động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang, Vành đai 3, Vành đai 4…

Đặc biệt, Long An đã tiến hành xây dựng các tuyến đường kết nối trực tiếp với TP.HCM như đường Lương Hòa - Bình Chánh; đường Bến Lức - Thành Lợi và trục đô thị Tân An - Bến Lức… Cảng quốc tế Long An cũng dần thu hút đông đảo doanh nghiệp tập kết hàng hóa xuất khẩu. Mạng lưới giao thông này sẽ tạo sức bật cho kinh tế phát triển, tăng tốc độ đô thị hóa và biến Long An thành đầu mối giao thông lẫn giao thương sầm uất.

Hiện nay, Long An đang có 28 KCN và 32 cụm công nghiệp hoạt động. Nếu giải quyết tốt bài toán kết nối giao thông, kinh tế Long An sẽ sôi động không kém Đồng Nai và Bình Dương. Khi đó, thị trường bất động sản sẽ được khơi thông mọi tiềm năng.

Thời của các đô thị vệ tinh tại Long An

Trong bối cảnh TP.HCM khan hiếm quỹ đất phục vụ chiến lược giãn dân, Long An đang nổi lên là điểm đến lý tưởng cho các đô thị vệ tinh. Thực tế, khá nhiều dự án đô thị vệ tinh đã được xúc tiến xây dựng tại Long An. Trong đó, Waterpoint có quy mô lớn bậc nhất với 355 ha vừa được quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh theo mô hình đô thị tích hợp quốc tế đáp ứng trọn vẹn 5 trụ cột thiết yếu của cuộc sống gồm: sống - làm việc - học tập - giải trí và mua sắm.





Theo các chuyên gia, để hình thành nên một đô thị vệ tinh, bên cạnh giao thông thì cần phải xây dựng được hạ tầng xã hội - kinh tế như trường học, chợ, bệnh viện, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí... Waterpoint đang đi theo hướng này khi dành đến 24 ha để xây dựng hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến đại học chuẩn quốc tế; 3ha hệ thống chăm sóc y tế; công viên trung tâm Central Park 25 ha với 3ha Country Club với sân tennis, sân bóng đá, phòng tập gym, phòng hội thảo; 8ha dành cho các tiện ích thể dục thể thao ngoài trời, đường chạy bộ, 5km đường đạp xe, sân chơi vận động; 8,6 ha vịnh nước ngọt kết hợp bến du thuyền đẳng cấp; trung tâm dịch vụ bán lẻ và vận hành hệ thống bus 2,7 ha và khá nhiều diện tích dành cho các tiện ích thương mại, giải trí, câu lạc bộ ven sông…

Sau hơn ba năm phát triển, hiện nay các hạ tầng chính của Waterpoint đã cơ bản hoàn thiện, chủ đầu tư đã bàn giao hàng ngàn căn nhà phố, biệt thự thuộc dòng Valora cùng nhiều tiện ích cho cư dân vào sinh sống. Đặc biệt, môi trường sống của Waterpoint được đánh giá cao khi được ôm trọn bởi 5,8 km đường sông Vàm Cỏ Đông với hệ sinh thái tự nhiên còn bảo tồn gần như hoàn chỉnh; 6 hệ thống công viên sông nước cùng hệ thống kênh đào len lỏi khắp khu đô thị.

Hiện Nam Long đang giới thiệu bộ sưu tập biệt thự hạng sang Grand Villa nằm trong các khu compound biệt lập đầu tiên thuộc phân khu Aquaria. Các sản phẩm này sở hữu vị thế đắc địa khi liền kề Vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo 8,6 ha và trải dài trên 3,5 ha công viên ven sông Vàm Cỏ Đông, môi trường sống thông thoáng nên nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Waterpoint chính là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên xây dựng tại Long An với sự tham gia của những đối tác lớn trong lĩnh vực bất động sản như Nam Long, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), Conybeare Morrison, Lascal, Royal Haskoning DHV, Aurecon, TWOG Architecture… Với lực lượng này, vài năm tới Waterpoint sẽ trở thành một đô thị vệ tinh hoàn chỉnh, nơi an cư lý tưởng dành cho những người muốn tìm một chốn an cư vừa hiện đại, đa dạng tiện nghi vừa có môi trường sống chan hòa với thiên nhiên.