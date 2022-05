Nhà phố thương mại sắp bàn giao năm 2022 hưởng sóng đầu tư

Lợi thế của các dự án sắp bàn giao

Đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam và thế giới chứng kiến nhiều biến động, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kết thúc, sự bùng nổ xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát ghi nhận ở mức kỷ lục từ trước đến nay. Cụ thể, theo báo cáo thị trường thép tháng 2.2022, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, thị trường thép trong nước đã trải qua nhiều lần tăng giá. Các chuyên gia cũng dự báo giá thép trong nước sẽ có thể tiếp tục tăng giá hoặc neo ở mức giá cao trên 20 triệu đồng/tấn.

Giá thép liên tục leo thang kéo theo giá nhà đất cũng tăng cao, mở ra cơ hội hấp dẫn cho các dự án BĐS có pháp lý hoàn chỉnh, đã hiện hữu và có thể bàn giao trong năm nay. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, dự án sắp bàn giao có nhiều lợi thế hút khách hơn; bởi các dự án này đều đã được ấn định thời gian nhận rõ ràng, khách hàng cũng được “mục sở thị” chất lượng công trình, thiết kế,… Đặc biệt, nhiều người cũng cho rằng mua nhà bàn giao trong năm nay sẽ có mức giá “mềm” hơn so với thời gian tới do dự án đã được xây dựng trước đó, các chủ đầu tư vẫn chưa có sự thay đổi mức giá đáng kể. Vì vậy, thời điểm này được xem là cơ hội “xuống tiền” tốt nhất cho khách hàng do không cần phải chờ đợi lâu, có thể kinh doanh khai thác ngay và nhanh chóng kiểm soát tài sản đầu tư của mình.

Song, việc tìm những dự án sắp bàn giao tại khu vực trung tâm các thành phố lớn đều không hề đơn giản khi nhu cầu nhà ở tăng cao, nguồn cung dự án mới vẫn nhỏ giọt, quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Điển hình như trong báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2021 do Savills Việt Nam phát hành, phân khúc nhà liền thổ ở Hà Nội không ghi nhận dự án nào mới, nguồn cung mới chỉ đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án đang mở bán.

T&T Phố Nối bàn giao cuối năm được khách hàng săn đón

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị liền kề thủ đô, đặc biệt là các dự án có vị trí đắt giá, hạ tầng đồng bộ, sắp bàn giao ngày càng sáng giá trong mắt các nhà đầu tư. Đơn cử như khu đô thị T&T Phố Nối, cách cửa ngõ thủ đô khoảng 10km, đang là một trong những dự án nổi bật trong khu vực nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư.

Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Quốc lộ 5, ngay tâm điểm giao thông trọng điểm của Phố Nối - trung tâm thương mại - tài chính và phát triển kinh tế lõi của Hưng Yên, thuận lợi giao thương và kết nối với các tỉnh lận cận như Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng,… Bên cạnh đó, dự án cũng nằm trong khu vực tập trung nhiều ngân hàng, trường học, chợ, siêu thị, bệnh viện,… hứa hẹn đem đến tiềm năng cho thuê sinh lời cao, ổn định.





Đặc biệt hơn, khi tuyến đường D34 hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp dự án trở thành một trong những khu thương mại hiếm hoi sở hữu 2 mặt tiền đường với giá trị gia tăng vượt trội trong tương lai. Bên cạnh lợi thế này, T&T Phố Nối được đánh giá là sản phẩm đáng để đầu tư khi pháp lý đã hoàn chỉnh, đã hoàn thiện thô, là tài sản hiện hữu và được chủ đầu tư dự kiến bàn giao trong cuối năm 2022. Động thái này, không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của chủ đầu tư mà còn mở ra cơ hội kinh doanh - đầu tư sinh lời hấp dẫn tại Hưng Yên cho đông đảo khách hàng.

Một bảo chứng khác cho tiềm năng phát triển của dự án là uy tín từ chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T - thành viên của Tập đoàn T&T Group, một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. Với dự án T&T Phố Nối, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) đang là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền sau khi ký kết hợp tác chiến lược với chủ đầu tư vào năm 2021. Đây là một trong những đơn vị phát triển dự án và môi giới bất động sản nổi tiếng trên thị trường với thị phần phân phối lớn, đội ngũ nhân sự hùng hậu cùng mạng lưới chi nhánh quy mô tập trung rộng khắp cả nước.

Hội tụ những yếu tố vượt trội đón đầu xu hướng đầu tư mới an toàn và sinh lời nhanh, T&T Phố Nối hứa hẹn sẽ là kênh đầu tư “dậy sóng” trên thị trường trong thời gian tới.

Để hỗ trợ tốt hơn cho đông đảo quý khách hàng và nhà đầu tư khi tiếp cận giỏ hàng tiềm năng từ dự án T&T Phố Nối, Tập đoàn Khải Hoàn Land mở rộng mạng lưới phân phối và liên kết với các đơn vị đại lý uy tín như: FAMILAND, Liên minh ATH, IHOLDING, VMF tham gia phân phối dự án.

