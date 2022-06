Nha Trang Center: Điểm đến lý tưởng ngay giữa lòng Thành phố biển Nha Trang

Vị trí đắc địa

Nha Trang Center tọa lạc tại số 20 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, từ đây du khách chỉ mất tầm 2 phút đi bộ để đến bờ biển Nha Trang, cách ga Nha Trang 1,5 km, cách bến xe liên tỉnh 7 km và chỉ mất 45 phút di chuyển để đến sân bay Quốc Tế Cam Ranh. Nha Trang Center nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tinh hoa ẩm thực địa phương, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch, vui chơi giải trí khác trong thành phố.

Đa dạng tiện ích

Khai trương vào tháng 05.2011, Nha Trang Center là trung tâm thương mại cao cấp đầu tiên tại TP.Nha Trang. Công trình trung tâm thương mại 5 tầng với diện tích xây dựng lên đến 15.000 m2, nằm trong khu phức hợp cùng với Khách sạn 5 sao Diamond Bay Nha Trang, Căn hộ cao cấp Hoàn Cầu Luxury Residence. Đến với Nha Trang Center, du khách sẽ được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, Nha Trang Center còn có các dịch vụ tiện ích khác như: Phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á, Phòng tập California Fitness & Yoga, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, Coconut Spa.

Địa điểm mua sắm, ăn uống & giải trí hàng đầu

Sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19, Nha Trang Center đã chính thức mở cửa hoạt động trở lại từ đầu tháng 10.2021. Khi mở cửa hoạt động trở lại theo tình hình “bình thường mới”, Nha Trang Center đã đón nhận sự “đổ bộ” đầu tư từ những thương hiệu ẩm thực Quốc tế như Starbucks Coffee, Nhà hàng lẩu Haidilao,...

Mỗi ngày, Nha Trang Center đón hơn 14.000 lượt khách trong và ngoài nước ghé thăm. Điều này cho thấy sự hồi phục và đà phát triển mạnh mẽ của Nha Trang Center.

Không chỉ sở hữu vị trí “vàng” du lịch, Nha Trang Center còn là nơi quy tụ nhiều thương hiệu Quốc tế đẳng cấp với đa dạng nhiều nhóm ngành hàng khác nhau.

Thực phẩm, ăn uống: Nhà hàng lẩu Haidilao, Nhà hàng Đà Lạt Buffet BBQ nằm ở Tầng 3 TTTM đã được đầu tư quy mô lớn và hiện đại. Du khách sẽ vừa thưởng thức các món ăn ngon, vừa ngắm view biển từ trên cao đầy lãng mạn. Ngoài ra, mặt tiền tòa nhà còn có các thương hiệu F&B nổi tiếng khác như: Starbucks Coffee, Highlands Coffee, Phúc Long Coffee & Tea, Cà Phê Đôi Dép, Gà rán KFC, Texas Chicken. Phải khẳng định rằng, Nha Trang Center hiện là một trong những TTTM hội tụ nhiều nhất các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trên thế giới tại TP.Nha Trang.

Trên trang Trip Advisor, những người từng đến Nha Trang Center đã để lại nhiều đánh giá rằng nơi đây đặc biệt có view biển tuyệt đẹp từ các nhà hàng ẩm thực trên tầng cao.





Thời trang, mỹ phẩm: Nha Trang Center là trung tâm thương mại đầu tiên đưa các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước về với người dân thành phố biển. Du khách có thể thoải mái lựa chọn hàng trăm thương hiệu thời trang, trang sức, phụ kiện, mỹ phẩm, đồ gia dụng… nổi tiếng trong nước và quốc tế như Levi’s, Nike, Tissot, Charriol, Calvin Klein, Rotary, Montblanc, Puma, Gucci, Guess, Citizen, Aldo, Giordano, Gustavo Gano, Jeanwest, Jockey, Vera, Aquamarine, Samsonite, Long Beach Pearl, Gold Element…

Vui chơi, giải trí: Rạp chiếu phim và khu Game & Bowling nằm trên Tầng 3 trung tâm cũng là điểm nhấn thu hút du khách. Cụm rạp phim Platinum Cineplex với 5 phòng chiếu có sức chứa 250 chỗ là điểm đến hấp dẫn cho những người say mê bộ môn nghệ thuật thứ 7. Khu Game & Bowling thu hút nhiều người chơi với cơ sở vật chất hiện đại, đa dạng trò chơi và giá vé phù hợp.

Một du khách đánh giá trên Trip Advisor rằng: “Khu trò chơi trẻ em rộng rãi, có giá vé hợp lý. Con trai tôi rất thích và không muốn về”.

Nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi

Với tiêu chí: “All you need for a perfect holiday!” Nha Trang Center còn mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm thú vị cho du khách với các hoạt động nghệ thuật cuối tuần hoặc các dịp lễ - tết.

Theo các trang thông tin về du lịch, Nha Trang Center được nhiều du khách đánh giá cao vì hội tụ một chuỗi giá trị du lịch, mua sắm và giải trí. Đến đây, du khách có thể kết hợp tham quan, tiêu dùng, giao lưu xã hội, bạn bè và mua đồ lưu niệm. Với những tiêu chuẩn “vàng”, Nha Trang Center đã được Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chứng nhận là Địa điểm phục vụ khách du lịch đạt chuẩn.

Chưa kể, Nha Trang Center là đối tác liên kết với nhiều khách sạn 4-5* tại TP.Nha Trang và TP.Cam Ranh, các khu nghỉ dưỡng phía Bắc thành phố, các công ty du lịch lữ hành lớn… Thế mạnh này giúp Nha Trang Center là điểm đến đầu tiên không thể bỏ qua và là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến thành phố biển Nha Trang.