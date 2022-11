Nhà trường đã hết lòng hỗ trợ thầy giáo nghỉ dạy

Sáng 17.11, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cho biết, thầy giáo Trương Kiệt An (53 tuổi) từng công tác ở trường từ năm 1994 đến năm 2020. Trước và sau khi thầy An thôi việc, nhà trường đã hết lòng chia sẻ, hỗ trợ.

Đồng nghiệp, nhà trường chung tay hỗ trợ

Theo cô Lê Thanh Hương, ngày 1.8.2020, thầy An thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi thôi việc, nhà trường không còn liên lạc được vì thầy đổi số điện thoại và không còn ở nhà thuê cũ.

Trước đó, từ năm 2010, khi gặp một số khó khăn, thầy An đã vay mượn ngân hàng. Ban giám hiệu cùng các thầy cô đồng nghiệp cũng hết lòng hỗ trợ, cho thầy An mượn để xoay xở trong lúc khó khăn.

Về khoản nợ này, thầy Trương Kiệt An cho biết, khi nghỉ việc, thầy được lãnh trợ cấp 11,25 tháng lương cơ bản, tương đương khoảng 116 triệu đồng nên thầy An đã dùng số tiền này để trả nợ vay ngân hàng.

“Các thầy cô đồng nghiệp luôn hết lòng chung tay hỗ trợ khi thầy An gặp khó khăn. Về phía nhà trường, khi có các chương trình hỗ trợ giáo viên khó khăn luôn tạo điều kiện để thầy được nhận phần hỗ trợ này”, cô Lê Thanh Hương chia sẻ.

Theo tìm hiểu, ngoài lý do bị 2 bệnh nặng cùng lúc và không thể đứng lớp, thầy Trương Kiệt An nghỉ việc còn vì lý do cá nhân.





Cô Hương nói thêm: “Tất cả những gì có thể trường đều đã làm để hỗ trợ thầy An. Thầy gắn bó lâu năm nên các thầy cô trong trường cũng quan tâm, chia sẻ”. Ngoài ra, khi biết đến cuộc sống hiện tại của thầy An vào tháng 7.2022, một số giáo viên trong trường cũng quyên góp được một khoản tiền nhỏ, gửi đến đồng nghiệp cũ để chia sẻ.

Từ hôm qua đến nay, nhiều học trò cũ của thầy Trương Kiệt An cũng liên hệ, đến thăm thầy An mong thầy vượt qua đau bệnh. Ai cũng hy vọng dịp 20.11 năm nay với sự quan tâm, động viên của cộng đồng, thầy An sẽ có một ngày vui trọn vẹn, cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Sau khi bài viết về thầy An được Thanh Niên đăng tải, Ban Tuyên giáo quận ủy Q.1 cho biết hiện nay mạng xã hội xuất hiện một tài khoản giả mạo trang fanpage của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo kêu gọi tấm lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ cho thầy giáo Trương Kiệt An. Bên cạnh đó, một số tài khoản mạng xã hội khác cũng kêu gọi chung tay, ủng hộ, giúp đỡ thầy. Ban Tuyên giáo quận ủy Q.1 khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, không quyên góp, chuyển khoản đến các tài khoản chưa rõ ràng để tránh mất tiền.