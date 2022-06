Nhà văn Gào: Tôi đăng tin ly hôn lên mạng trước khi thông báo với chồng

Nhà văn Gào (tên thật là Vũ Phương Thanh) là tác giả của nhiều đầu sách quen thuộc như Son môi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Đừng gọi là em ký ức... Cô từng có cuộc hôn nhân đẹp với ba nhóc tì kháu khỉnh. Tuy nhiên, Gào và chồng cũ quyết định "đường ai nấy đi" sau 10 năm bên nhau, điều này khiến nữ nhà văn vô cùng đau khổ cũng như tiếc nuối.

Xuất hiện trong chương trình Lối ra của FPT Play, Gào tiết lộ cô từng chịu rất nhiều áp lực vì bị hàng loạt antifan "tấn công" và can thiệp vào đời sống cá nhân. Sau khi trải qua những lần "chiến đấu" với antifan, Gào nhận ra rằng chính sự cố chấp của mình khiến cô càng bị công kích nhiều. Dù vậy, tại thời điểm đó, sự việc này cũng gián tiếp gây ảnh hưởng một phần đến cuộc hôn nhân của cô.

"Lúc đó, tôi có nhiều antifan và đang trong giai đoạn sợ hãi, các bạn antifan tấn công cả gia đình chồng cũng như nơi làm việc. Chồng cũ nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên cách phản ứng để bảo vệ tôi hơi bị thái quá. Trong khi tôi đã châm lửa rồi mà bạn ấy lại đốt lửa to hơn, càng ngày càng bùng cháy, cuối cùng bạn ấy còn bị chửi nhiều hơn tôi. Khi nhìn thấy điều đó tôi rất đau lòng và tất nhiên gia đình bạn ấy cũng bực bội vì con của họ tự nhiên bị chửi bởi vợ của nó làm trò điên rồ trên mạng xã hội. Tôi nhớ hôm đó khi tôi đăng thông tin lên Facebook của mình và hàng loạt trang báo đưa tin chuyện chúng tôi chia tay thì bạn ấy mới biết chứ bạn ấy không được nói trước điều gì hết cả. Tôi tự thông báo một mình luôn...", nhà văn Gào trải lòng.





Bên cạnh đó, nhà văn Gào còn bật mí một trong những lý do khiến cô đưa ra quyết định này là vì một cuộc điện thoại của gia đình. Gào chia sẻ: "Tôi đã khóc rất nhiều chỉ vì một cú điện thoại của gia đình. Họ nói rằng hiện tại antifan của tôi đã gửi mail đến công ty và dùng rất nhiều từ sỉ nhục gia đình và chồng. Cho nên, họ nói rằng nếu bây giờ tôi yêu thương chồng thì tôi hãy hi sinh. Lúc đó, tôi không hiểu từ hi sinh đó là gì và trong một hành động bộc phát của mình, tôi nghĩ rằng hi sinh chính là từ bỏ... Thế là tôi viết thông báo đấy và khi báo đăng bạn ấy mới biết". Tuy nhiên, Gào cũng giải thích thêm rằng cuộc điện thoại của gia đình chỉ là "giọt nước tràn ly" sau những ngày cô "ngụp lặn" trong suy nghĩ bản thân chính là nguyên nhân khiến người thân bị công kích.

Ngoài ra, trước đó, vợ chồng của Gào cũng nhiều lần đề cập đến chuyện chia tay song vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Nữ nhà văn thú nhận cả hai đã phải "vẫy vùng" để cứu vãn hôn nhân, tuy nhiên, sau tất cả, cô và chồng vẫn ly hôn.

Sau khi ly hôn, Gào bắt đầu rơi vào trầm cảm, thậm chí, cô từng có những ý nghĩ tiêu cực. "Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau như thế và đã có gia đình như thế thì nó sẽ không bao giờ tan vỡ. Nhưng đến một ngày tôi nhận ra nó tan vỡ rồi, tôi suy sụp và rơi vào trầm cảm. Tôi đã phải điều trị trong thời gian khá dài. Tôi bị trầm cảm không phải theo kiểu ngồi ở nhà gậm nhấm nỗi buồn mà tôi còn có phản ứng vô cùng tiêu cực. Có những ngày tôi đi chân trần ra xa lộ Hà Nội, bố mẹ và bạn đó phải đi tìm tôi", tác giả quyển sách Son môi bộc bạch. Thậm chí, cô từng có suy nghĩ tồi tệ hơn, tuy nhiên, sau đó, chính những phản ứng ngây thơ của các con giúp cô bình tĩnh hơn.

Từ những biến cố, cô hiểu rằng việc gia đình đổ vỡ là do chính những mâu thuẫn trong gia đình còn những yếu tố khác bên ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ. Sau một năm vật vã với nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống, Gào cân bằng tâm trạng của mình và tập trung vào việc xây dựng lại sự nghiệp. Nữ nhà văn không còn quan tâm quá nhiều đến antifan và chấp nhận đó là một phần của cuộc sống.