Nhận diện thời cơ ‘vàng’ - đi trước đón đầu với khu đô thị Dragon Pearl

Hiệu ứng “vết dầu loang" đánh thức tiềm năng bất động sản Long An

Long An đang phát triển theo hiệu ứng “vết dầu loang" với sự hình thành của nhiều lõi là các khu công nghiệp và khu đô thị lớn. Từ đó, kéo theo nhu cầu về việc làm, nhà ở, thương mại, dịch vụ trong bán kính xung quanh tăng nhanh.

Theo các chuyên gia đầu ngành nhận định chu kỳ phát triển của một thị trường thông thường kéo dài từ 3,5 - 4,5 năm. Trong 1 năm qua, Long An đã ghi nhận tốc độ phát triển rõ rệt và kéo dài hơn nhờ yếu tố liên quan đến FDI. Lần đầu tiên, Long An bứt phá mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Với tổng vốn đầu tư đăng ký tính đến cuối tháng 10.2021 đạt 3,61 tỉ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cả nước.

Hạ tầng được khơi thông, không chỉ thu hút FDI tăng trưởng mà còn tác động mạnh mẽ đến giá trị bất động sản. Đó cũng là lý do tại sao thời gian qua tỉnh Long An liên tục đón nhận dòng chảy bất động sản đổ về. Trong khoảng 3-4 năm tới, thị trường Long An vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, Long An không còn là thị trường mới nữa mà đã bước vào giai đoạn mới trưởng thành, sau này là trưởng thành và tăng trưởng mạnh phía sau.

“Vết dầu loang” quy hoạch được coi là chìa khóa chủ chốt tạo “cú hích” vô cùng mạnh mẽ khiến một lượng lớn dân cư đổ về đây, mang lại nhiều tác động tích cực đến thị trường bất động sản Long An nói chung đặc biệt là bất động sản Đức Hòa.

Thêm vào đó, thông tin Đức Hòa lên thành phố vào năm 2025 kéo theo nhiều thuận lợi đã khiến giá đất khu vực này tăng lên đáng kể. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, trong tương lai, Đức Hòa - Long An có thể sánh ngang với những quận trung tâm như quận 7, quận Bình Tân - những nơi một thời từng là vùng ven đô và đã có cú “lột xác” ngoạn mục khi được đầu tư quy hoạch thông minh, bài bản. Như vậy có thể thấy, khi Đức Hòa lên thành phố, nơi đây sẽ trở thành mảnh đất hứa không chỉ cho giới đầu tư mà còn đông đảo cư dân thành phố có nhu cầu ở thực.

Dragon Pearl - cơ hội “vàng” đi trước đón đầu

Giữa bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm thì những dự án có địa thế đẹp, pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch thông minh, bài bản, hiện đã sẽ lọt vào “mắt xanh" của các nhà đầu tư.





Theo lý giải của giới đầu tư, Dragon Pearl là dự án có “một không hai” hội tụ một cách hoàn hảo và trọn vẹn mọi yếu tố kể trên. Điểm nhấn khác biệt tạo nên sức hút khó cưỡng của khu đô thị chuyên gia chính là địa thế phong thủy 4 mặt giáp sông đem đến tài lộc và vượng khí.

Dự án có vị trí gần sát với đường Tỉnh lộ 10, ngay mặt tiền kênh ranh giới Bình Chánh - TP.HCM. Là nơi nằm trong mạng lưới giao thông kết nối khu Đông - Tây linh hoạt, hiện đại như tuyến đường Vành đai 3, DT 824 lưu thông đến Quốc lộ 22, hay liền kề đó là tuyến ĐT 823D liền kề dự án vừa được khởi công vào ngày 26.12.2021. Tuyến đường có tổng chiều dài 14km, thiết kế theo tiêu chuyển đường phố chính đô thị thứ yếu, mặt đường rộng 25m, 6 làn xe. Dự án có mức đầu tư trên 2.500 tỉ đồng. Đường tỉnh 823D là công trình quan trọng, tạo liên kết giao thông đồng bộ giữa TP.HCM và Long An, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá khu vực miền Tây. Khi dự án hoàn thành sẽ kích thích kinh tế phát triển, thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành thương mại dịch vụ, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển.

Với định hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân và gia tăng giá trị bất động sản, chủ đầu tư dành 16,9 ha diện tích đầu tư hệ thống cây xanh, mặt nước và xây dựng tổ hợp gần tiện ích vận động ngoài trời như: công viên vận động, đường chạy bộ ven sông, công viên nhạc nước, khu vui chơi trẻ em. Ngoài ra còn có trung tâm thương mại 9 tầng, bệnh viện đa khoa, trường học chuẩn quốc tế, công viên nhạc nước, bến thuyền và nhà hàng ven sông…

Theo tiết lộ của nhiều nhà đầu tư, đây là thời cơ “vàng” để xuống tiền nâng cao khả năng sinh lời hoàn hảo. Dự án đang được giới thiệu ra thị trường ở giai đoạn đầu, với mức giá chỉ 18 triệu đồng/m², tiến độ thanh toán trải dài trong 12 tháng, được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm. Suất đầu tư thấp, thanh toán linh hoạt, phát lý vững vàng, Dragon Pearl hứa hẹn mang đến những sản phẩm rất đáng quan tâm và cực kỳ ấn tượng.

Giai đoạn cuối năm 2021 - đầu năm 2022 sẽ là giai đoạn chuyển mình “thay da đổi thịt" của bất động sản Long An. Nhà đầu tư nhạy bén sẽ nắm bắt được nhịp tăng trưởng của thị trường nhờ sức bậc của hạ tầng giao thông, đặc biệt là đón đầu xu hướng chuyển đổi trọng tâm ra khu đô thị vệ tinh.