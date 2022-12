Nhận định Ngoại hạng Anh, Wolves vs M.U (19 giờ 30): Cơ hội cho ‘Quỷ đỏ’

“Quỷ đỏ” đã có trận đấu tốt trước Nottingham Forest hồi giữa tuần này sau kỳ nghỉ quốc tế, giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Marcus Rashford, Anthony Martial và Fred. Mặc dù một số trụ cột vắng mặt buộc Raphael Varane phải xỏ giày ra sân chỉ sau vài ngày đá chung kết World Cup 2022 cùng tuyển Pháp ​​và hậu vệ cánh Luke Shaw đảm nhận vị trí trung vệ, M.U đã không để Nottingham Forest làm khó.

Với chuyến hành quân lần này, HLV Erik Ten Hag vẫn nhiều khả năng không thể tung ra sân các nhân tố trụ cột ở hàng thủ như Diogo Dalot, Victor Lindelof và Lisandro Martinez, những cầu thủ vừa trở lại tập luyện sau World Cup 2022. Dẫu vậy, M.U đang nhận những tín hiệu tích cực từ sự trở lại của hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka, người dần lấy lại phong độ sau chấn thương và bệnh tật hồi đầu mùa giải.

Về phía Wolves, họ đang trải qua mùa giải khá u ám. CLB đã sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Bruno Lage hồi tháng 10 do kết quả tệ và thay thế bằng Julen Lopetegui, HLV cũng bị CLB Sevilla sa thải. Mọi thứ đang diễn ra khá tốt kể từ khi có sự hiện diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha với 2 chiến thắng liên tiếp trước Gillingham (2-0, ở vòng 16 đội Cúp Liên đoàn) và đánh bại chủ nhà Everton 2-1 tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần.





Bất chấp khởi đầu mùa giải khó khăn, Wolves có thể tin tưởng vào tiền vệ đội trưởng Ruben Neves, người đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội ở mùa này (4 bàn). HLV Lopetegui sẽ phải giải được bài toán ở khâu ghi bàn do Wolves mới chỉ có 10 lần chọc thủng lưới đối phương sau 16 trận. Thủ môn Jose Sa của Wolves đã giữ sạch lưới 4 trận ở Ngoại hạng Anh 2022 - 2023, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được điểm yếu của hàng thủ sau 25 bàn thua.

Sau khi chia tay Cristiano Ronaldo, hàng công M.U sẽ đặt kỳ vọng vào Marcus Rashford, Anthony Martial và Antony. Trong đó, chân sút “cây nhà lá vườn” Rashford đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao. M.U sẽ có động lực tốt do bất bại trong 4 lần hành quân đến sân Molineux ở mùa gần nhất (thắng 2, hòa 2). Một chiến thắng sẽ giúp “Quỷ đỏ” tạm vươn lên vị trí thứ 3, nhưng Wolves sẽ quyết đấu do chỉ kém khu vực an toàn 1 điểm.