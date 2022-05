Nhận định Tottenham - Arsenal (1 giờ 45 ngày 13.5): Quyết đấu cho một vị trí trong top 4

Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi cựu HLV Arsene Wenger lần đầu tiên ví thành tích lọt vào top 4 như một danh hiệu cho Arsenal và người mới nhất bước lên chuyến tàu hạnh phúc này có thể được tìm thấy vào rạng sáng mai khi Tottenham đón tiếp Arsenal trong trận derby bắc London mang tính quyết định ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

“Spurs” buộc phải thắng

Trước trận derby vào rạng sáng mai, HLV Antonio Conte của Tottenham cũng đã nói rằng việc kết thúc mùa giải trong top 4 “giống như giành được một danh hiệu ở một quốc gia khác, một thành tích đáng kể”.

Đây là trận derby bắc London đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Ý và cũng là trận derby đầu tiên có đầy đủ khán giả trên SVĐ mới của Tottenham, nơi cuộc chiến quyết liệt để giành vị trí thứ tư sẽ diễn ra như một trận chung kết cúp riêng của thủ đô London.

Như vậy, Tottenham sẽ thật sự có được lợi thế sân nhà để phần nào bù đắp cho sự bất lợi trên bảng xếp hạng của họ so với Arsenal. “Spurs” đang kém “Các pháo thủ” đến 4 điểm trước 3 trận đấu còn lại của mùa giải. Điều đó có nghĩa là đội bóng của HLV Conte buộc phải thắng trong trận derby để tiếp tục nuôi hy vọng, dù họ vẫn chưa thể nắm trong tay quyền tự quyết.

Kịch bản trong mơ là một bàn thắng sớm cho Tottenham vì điều này đồng thời giúp họ giải tỏa bớt sức ép và buộc Arsenal phải rượt đuổi tỷ số mà điều đó có thể khiến “Các pháo thủ” rơi vào bẫy phản công của “Spurs”.

Harry Kane luôn ghi bàn vào lưới Arsenal nhưng người được hưởng lợi nhiều nhất dưới thời HLV Conte là Son Heung-min, anh chỉ còn kém 2 bàn so với Mohamed Salah trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở Premier League mùa này. Không quá đáng khi cho rằng kết quả của Tottenham ở trận đấu này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Kane và Son.

Hòa vẫn tốt cho “Các pháo thủ”





Trong khi đó, một chiến thắng cho Arsenal có nghĩa là cuộc đua vào top 4 sẽ kết thúc như HLV Mikel Arteta khẳng định: “Thông điệp rất rõ ràng, nếu chúng tôi thắng họ, chúng tôi sẽ dự Champions League mùa tới. Cơ hội là ở đó, chúng tôi sẽ chơi và giành lấy nó như chúng tôi luôn làm”.

Tuy nhiên, một kết quả hòa tại Tottenham là điều Arsenal sẽ hướng đến nếu như họ biết rằng không thể đánh bại được đội chủ nhà. Chính vì vậy, nhiều khả năng HLV Mikel Arteta sẽ tiếp cận trận đấu này một cách thận trọng, phòng thủ chặt và chờ đợi cơ hội để phản công.

Hậu vệ phải Credic Soares, nếu anh xuất trận, sẽ phải đặc biệt chú ý đến những khoảng trống ở sau lưng anh bởi đó chính là khu vực hoạt động ưa thích nhất của Son. Trong khi đó, trung vệ Gabriel Magalhaes cần có sự hỗ trợ của Granit Xhaka để ngăn chặn Kane khi tiền đạo của Tottenham lùi sâu làm nhiệm vụ kiến tạo.

Trên hàng công, những tài năng trẻ Bukayo Saka (nếu kịp bình phục chấn thương) và Eddie Nketiah sẽ là những niềm hy vọng của Arsenal trong việc săn tìm mành lưới của thủ môn Hugo Lloris dưới sự hỗ trợ của Gabriel Martinelli và Martin Odegaard.

Dự đoán

Nói chung, kết quả sẽ quan trọng hơn nhiều so với những gì mà các đội thể hiện trên sân ở giai đoạn này của mùa giải. Arsenal đã có được vận may trước M.U, West Ham và Leeds nhưng chuỗi may mắn đó có thể kết thúc trong một trận đấu thường không đem lại điều tốt đẹp cho họ.

Trong khi đó, Tottenham sẽ được thúc đẩy bởi màn trình diễn xuất sắc của họ trước Liverpool (1-1) và họ có thể phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của “Các pháo thủ” để giữ cho cuộc đua vào top 4 tồn tại lâu hơn một chút.

Tình hình nhân sự Tottenham: Matt Doherty, Sergio Reguilon, Japhet Tanganga và Oliver Skipp vắng mặt vì chấn thương. Arsenal: Thomas Partey và Kieran Tierney vắng mặt vì chấn thương.