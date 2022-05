Nhân viên y tế BV Gia Đình dành một ngày trong năm tri ân người bệnh

"Sai sót không có gì đáng tự hào để trưng bày phô diễn. Nhưng sai sót cần được đối diện để sửa chữa, để lớn lên, để trưởng thành. Và THANK-YOU DAY, sau không chỉ một năm mà nhiều năm về sau nữa, sẽ vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa ấy!", bác sĩ Trần Hùng, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Gia Đình đã chia sẻ những dòng trên khi quyết định thực hiện Thank-You Day từ năm đầu tiên 2019.

Thank-You Day đã trở thành một ngày truyền thống đặc biệt trong năm, một ngày không thể tách rời trong chặng đường phát triển của Bệnh viện Gia Đình. Có mặt tại Bệnh viện ngày 16.5.2022, vẫn là một buổi sáng thứ hai thường nhật với quan cảnh bệnh nhân thăm khám đông đúc, với hàng dãy ghế chờ vốn đã quá quen thuộc. Nhưng chúng tôi nhận ra được hôm nay là Thank-You Day bởi: Sự hiện hữu của màu sắc trắng đen trên trang phục, sticker “Thank you” trên mỗi bảng tên, bảng biểu, tivi phát chiếu và cảm xúc trang nghiêm được thể hiện ở mỗi nhân viên.

Được biết Thank-You Day được tổ chức hằng năm, là dịp để tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Gia Đình gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả những bệnh nhân không may mắn phải chịu tổn thương bởi các tai biến, biến chứng, rủi ro trong quá trình điều trị; và đây cũng là cơ hội để các bác sỹ, điều dưỡng đối diện với sai sót của bản thân, đồng nghiệp để rút ra bài học kinh nghiệm, để không phạm phải sai lầm, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đây là ngày mà nhân viên bệnh viện sẽ đồng loạt thay avatar Thank You Day trên mạng xã hội; sử dụng màu chủ đạo đen - trắng trong trang phục; không tổ chức bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí; tạm dừng mọi hoạt động giới thiệu, quảng bá dịch vụ; và “Khoảng lặng tâm linh” cũng được thực hiện để tưởng niệm những bệnh nhân không may mắn.

Bên cạnh đó, quyên góp xây dựng Quỹ Thank-You Fund cũng là hoạt động trọng tâm của Thank-You Day. Quỹ được xây dựng và điều hành bởi một ban quản lý độc lập nhằm hỗ trợ cho những người bệnh không may mắn, chịu tổn thương do những thiếu sót của nhân viên y tế.





Không dừng lại ở việc quyên toàn bộ chi phí phiếu khám, quỹ còn lớn mạnh nhờ sự ủng hộ, đóng góp ngày công của tất cả nhân viên thuộc bệnh viện và những tổ chức, mạnh thường quân bên ngoài. Được biết, đến nay quỹ đã hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ cho rất nhiều bệnh nhân không may mắn, san sẻ một phần nào những mất mát của người bệnh, thân nhân.

“Không năm nào chúng tôi không gặp những trường hợp tai biến và sai sót trong quá trình điều trị. Chúng được gọi là "rủi ro nghề nghiệp. Và bệnh nhân là người phải chịu đựng nỗi đau đó. Vì vậy Thank You Day được chúng tôi tổ chức hằng năm để tri ân bệnh nhân - người thầy của mình. Từ 2019 đến nay, 4 năm liên tục sự kiện này được tổ chức trang nghiêm. Năm nay, Thank You Day được tổ chức vào ngày 16.5”, bác sĩ Trần Hùng gửi gắm về Thank-You Day 2022.

Với ý nghĩa này Thank-You Day tại Bệnh viện Gia Đình sẽ không chỉ là một ngày trong năm mà sẽ trở thành một lời nhắc nhở luôn hiện hữu cho nhân viên y tế của bệnh viện trong suốt chặng đường làm nghề y của mình.