Nhập siêu gần 4 tỉ USD trong 2 tuần Tết Nguyên đán

Xuất khẩu nhiều nhóm hàng chủ lực giảm sâu và nhập khẩu một số mặt hàng lại tăng vọt đã đẩy số nhập siêu tăng mạnh chỉ trong 2 tuần tết năm nay.

Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 năm nay (từ ngày 1 - 2.2.2022) đạt 21,41 tỉ USD, giảm 33,8% (tương ứng giảm 10,92 tỉ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1.2022, chủ yếu do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đưa cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,9 tỉ USD trong nửa tháng.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15.2, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thâm hụt 2,53 tỉ USD.

Thống kê của cơ quan hải quan cho thấy, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 năm nay đạt 8,75 tỉ USD, giảm đến 50,5% (tương ứng giảm 8,93 tỉ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 1.2022 do có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã giảm mạnh trong kỳ này. Cụ thể, xuất khẩu hàng dệt may giảm 1,41 tỉ USD, tương ứng giảm 67,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 1,1 tỉ USD, tương ứng giảm hơn 51%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,01 tỉ USD, tương ứng giảm 38,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 875 triệu USD, tương ứng giảm 35,2%...





Tuy nhiên, so cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu của cả nước tăng hơn 1 tỉ USD, đạt 39,58 tỉ USD.

Về nhập khẩu, trong 2 tuần Tết Nguyên đán, nhập khẩu giảm 13,6% với 12,66 tỉ USD, giảm 2 tỉ USD so với nửa cuối tháng 1. Cụ thể, trị giá nhập khẩu hàng hóa so cùng kỳ năm ngoái giảm như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 19,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 248 triệu USD, tương ứng giảm 23,1%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 240 triệu USD, tương ứng giảm 6,7%...

Tuy nhiên, nhập khẩu một số mặt hàng khác tăng vọt so cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gần 2,4 tỉ USD, tương ứng tăng gần 30%; vải các loại tăng 533 triệu USD, tương ứng tăng 37%; sắt thép các loại tăng 426 triệu USD, tương ứng tăng 37%; hóa chất tăng 327 triệu USD, tương ứng tăng gần 43%...

Song, tính đến hết 15.2, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 42,11 tỉ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 6,27 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2021.