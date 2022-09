Nhiệt điện Duyên Hải đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định dịp lễ 2.9

Chiều ngày 1.9, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (TX.Duyên Hải, Trà Vinh) cho hay, thực hiện theo chỉ đạo của Tập Đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Công ty đã xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân tại các tỉnh phía Nam, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Các nhà máy trực thuộc công ty cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thiết bị, từ đó kịp thời phát hiện, khắc phục nhanh tình trạng bất thường, khiếm khuyết các thiết bị của tổ máy, đảm bảo không xảy ra sự cố. Cạnh đó là tăng cường giám sát công tác vận hành tại màn hình DCS, theo dõi màn hình giao diện vận hành của các hệ thống thiết bị quan trọng, theo dõi các tín hiệu cảnh báo đối với hệ thống thiết bị; thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy của các lò hơi thường xuyên, liên tục; chủ động đưa ra các giải pháp vận hành nhằm nâng cao hiệu suất, giảm việc đóng xỉ và kéo dài chu kỳ vận hành của các tổ máy... Ngoài ra là dự phòng lò phụ sẵn sàng phục vụ khởi động cho các tổ máy. Lực lượng sửa chữa cũng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, sự cố phát sinh. Ngoài lực lượng thường trực tại chỗ, nguồn nhân lực dự phòng cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.





Mặt khác, Công ty cũng đã chủ động lập các phương án dự phòng trong trường hợp các thiết bị đặc biệt quan trọng gặp sự cố để duy trì được tổ máy, tránh những trường hợp phải dừng sản xuất ngoài kiểm soát. Công ty đã bố trí lịch trực đảm bảo đầy đủ nhân lực phục vụ công tác vận hành, sửa chữa, trực vận hành, trực kho vật tư 24/24. Đặc biệt duy trì nghiêm túc lịch trực của lãnh đạo để kịp thời điều hành và giải quyết các tình huống phát sinh với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Cùng với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tăng cường kỷ luật vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị; phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, xây dựng và triển khai các phương án phòng chống cháy nổ cho các công trình điện trên địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp lễ.

Với sự chủ động về nguồn nhân lực, vật tư phương tiện, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống bất thường hay các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định với độ tin cậy cao nhất phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.