Nhiệt điện Duyên Hải thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả

Hiện nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng trước nguy cơ lây lan của các biến chủng mới, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vẫn đang quán triệt tinh thần “không lơ là, chủ quan”, tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đẩy mạnh chuyển đổi

Theo đó 3 nhiệm vụ lớn gồm: thích ứng an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị; Linh hoạt, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, thích ứng linh hoạt, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được kiểm soát tốt, các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, không xảy ra sự cố. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị tiếp tục được đẩy nhanh triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Cùng với đó là nâng cao khả năng nắm bắt, ngăn ngừa và xử lý sự cố thiết bị, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình trạng vận hành an toàn, ổn định và tuổi thọ của thiết bị. Đặc biệt, việc chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai theo từng lĩnh vực cụ thể như: lĩnh vực sản xuất, quản trị nội bộ, đào tạo truyền thông, an toàn an ninh mạng và độ tin cậy…

Công ty đã triển khai hệ thống phần mềm thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý như: phần mềm Quản lý vật tư thiết bị bằng QR, phần mềm bảo dưỡng sửa chữa, phần mềm điều tàu phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị… Đáng chú ý, hoạt động chuyển đổi số của khối văn phòng với vai trò tiên phong, đã triển khai có hiệu quả với 100% văn bản tại công ty được pháp luật cho phép được số hóa dưới dạng số liệu số và được lưu trữ, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin đã được số hóa. Toàn bộ quy trình soạn thảo, ký số, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận, lưu trữ văn bản đều được thực hiện trên môi trường số,góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và cắt giảm những chi phí không cần thiết...





Nỗ lực trong mọi hoạt động

Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, hiện tại công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường cũng được chú trọng tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Theo kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của công ty, những thông số đặc trưng của trường không khí khu vực sản xuất, khu vực xung quanh nhà máy, môi trường nước thải, nước mặt và nước ngầm tại các vị trí lấy mẫu đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Đặc biệt, đến nay, đã có 16 đơn vị ký hợp đồng thu mua tro xỉ từ các nhà máy của công ty với tổng sản lượng tro xỉ tiêu thụ đạt hơn 90%.

Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đối với đội ngũ công nhân vận hành/sửa chữa nhất là kiểm tra, đánh giá năng lực của các các chức danh vận hành chính như trưởng ca, trưởng kíp, lò trưởng, máy trưởng… Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn nghiêm túc thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, EVN và tại địa phương,… Đồng thời phối hợp cùng ngành y tế địa phương để đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên của công ty được tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid-19. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ dưỡng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và triển khai phòng chống dịch bệnh theo mùa, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên…

Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên đã và đang giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải bám sát mục tiêu vận hành an toàn, ổn định. Từ đó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, góp phần đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội.