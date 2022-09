Nhiệt độ California tăng lên kỷ lục mới

Giới chức tiểu bang California thúc giục người dân hạn chế sử dụng điện ngày thứ năm liên tiếp, trong lúc nhu cầu năng lượng tăng vọt vì thời tiết nắng nóng kéo dài, theo Reuters hôm 5.9.

Đến 13 giờ trưa 4.9 (giờ địa phương), nhiệt độ đã tăng lên mức kỷ lục ở một số nơi. Tại hạt Ventura, thành phố Oxnard ghi nhận nhiệt độ 38 độ C, phá sâu kỷ lục trước đó là 35,5 độ C vào năm 1961. Còn thành phố Camarillo xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục 39,5 độ C, tăng mạnh so với kỷ lục trước đó là 34 độ C vào năm 1961.

Giới hữu trách cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao, dự kiến dao động từ 40,5 độ C đến 43,3 độ C vào ngày 5.9 (giờ Mỹ) ở nhiều khu vực thuộc các thung lũng San Fernando, San Gabriel và Santa Clarita cũng như những nơi khác.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cảnh báo nhiệt kế ở thung lũng miền trung sẽ đột phá mức 46 độ C vào giữa tuần này. Người dân được khuyến cáo hãy ở trong nhà để tránh ngã bệnh.

“Sóng nhiệt bắt đầu hôm 4.9 với các mức nhiệt độ nguy hiểm giờ đây sẽ kéo dài đến hết tuần này”, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia ở Sacramento thông báo trên Twitter.





Nhà điều hành hệ thống độc lập California (ISO), cơ quan quản lý mạng lưới điện tiểu bang, tiếp tục phát cảnh báo ngày thứ 5 liên tiếp và đề nghị người dân tiết kiệm điện.

“Ngày 4.9, 5.9 và 6.9 đặc biệt là giai đoạn khó khăn nhất trong đợt sóng nhiệt hiện tại”, ISO cho biết.

ISO bổ sung tình trạng cháy rừng tiếp diễn và nguy cơ xuất hiện những đám cháy mới có thể gây áp lực hơn nữa cho mạng lưới điện của tiểu bang.

Sau hơn 2 thập niên hạn hán và nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu, giờ đây California đang trong trạng thái dễ dàng cháy rừng hơn bao giờ hết.