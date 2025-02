Nhiều cán bộ của Sở Y tế Hà Nội bị bắt

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (thuộc Sở Y tế Hà Nội); bà Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng; bà Nguyễn Thị Huy, chuyên viên; ông Đỗ Đình Long, cán bộ và Đỗ Doãn Tiến (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) cùng về tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Đức ẢNH: MINH TÂM

Bà Bùi Lan Anh (40 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Bích (41 tuổi, trú H.Gia Lâm, Hà Nội) cùng bị khởi tố tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo tài liệu điều tra, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề mà muốn được cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã thông qua 3 bị can Anh, Bích và Tiến để "chạy" với giá từ 15 - 60 triệu đồng.

Sau đó, các bị can Anh, Bích và Tiến chi từ 6 - 30 triệu đồng cho cán bộ Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân để "chạy" mỗi giấy chứng nhận hoặc giấy phép hoạt động. Nếu không chi tiền sẽ bị gây khó khăn trong quá trình xin cấp phép.

Cảnh sát xác định, các bị can Anh, Bích và Tiến đã móc nối với nhóm bị can ở Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân để làm các thủ tục cấp phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám.

Từ năm 2018 đến nay, bị can Bích và Anh đã nhận tiền của 760 cơ sở với tổng số 11 tỉ đồng để "chạy" giấy phép. Từ đó bị can Bích hưởng lợi 800 triệu đồng, bị can Anh hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng và số còn lại đưa hối lộ cho nhóm bị can của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

PC03 Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm trong hoạt động cấp giấy phép sai quy định của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.