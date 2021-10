Nhiều chùa đăng ký làm điểm cách ly đón bà con trở về từ vùng dịch

Ngày 4.10, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký công văn gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện về việc đề nghị các chùa đăng ký làm điểm cách ly đón dân từ vùng dịch trở về.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại đức Thích An Đạt, Thư ký kênh truyền hình An Viên, cho biết chỉ sau 1 ngày kể từ khi ban hành công văn, GHPGVN đã có 8 chùa, cơ sở tự viện tại 5 tỉnh đăng ký làm khu cách ly tập trung.

Tỉnh Nghệ An gồm: Chùa An Thái, chùa Yên Thái (H.Quỳnh Lưu), chùa Chí Linh (H.Yên Thành), chùa Tu (H.Nghi Lộc). Tỉnh Bình Dương có chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một). Tỉnh Bắc Giang có chùa Ích Minh (H.Việt Yên). Tỉnh Bến Tre có chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam). Tỉnh Lâm Đồng có Tu viện Bát Nhã (TP.Bảo Lộc).





Từ sau ngày 30.9, hàng triệu công nhân, người lao động và người dân đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… có nguyện vọng trở về quê hương. Với khả năng cách ly tập trung và điều kiện y tế có hạn, nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực miền Tây và Tây nguyên rất cần sự chung tay để giúp đỡ bà con trở về từ vùng dịch.

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố xem xét sử dụng các chùa, cơ sở tự viện đảm bảo đủ điều kiện để làm khu cách ly tập trung cho người dân đã được chính quyền địa phương đón về từ vùng dịch. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, với Ủy ban MTTQVN và chính quyền địa phương chọn các chùa, cơ sở tự viện có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo đủ yêu cầu của cơ quan chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch để làm nơi cách ly tập trung.

Ban Trị sự kêu gọi Tăng ni, Phật tử, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ các bếp ăn từ thiện, bữa cơm yêu thương phục vụ cho người dân trong các khu cách ly tập trung, đặc biệt tổ chức các bếp ăn tại các chùa được chọn làm điểm cách ly. Tiếp tục kêu gọi ủng hộ vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế, kít test nhanh Covid-19…cho các khu cách ly, chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an toàn sức khỏe và an sinh cho nhân dân.