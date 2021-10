Nhiều khu vực ở TP.Phủ Lý tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Phủ Lý, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định mới về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại một số địa bàn ở TP.Phủ Lý.

Theo đó, một phần các phường: Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện và Trần Hưng Đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, tính từ 0 giờ ngày 8.10.

Các phường, xã: Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Quang Trung, Phù Vân, Liêm Chung kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 8.10.





UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP.Phủ Lý cụ thể các nội dung, phạm vi và tổ chức thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 16. Sở Y tế Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND TP.Phủ Lý thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch, an sinh xã hội, nhất là các điều kiện phục vụ sinh hoạt và đời sống người dân tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, thuốc, hàng hóa thiết yếu.

Theo CDC Hà Nam, từ ngày 19.9 đến hết ngày 7.10, Hà Nam đã ghi nhận 550 ca nhiễm Covid-19, riêng TP.Phủ Lý 376 ca. Trong ngày 7.10, toàn tỉnh có thêm 24 ca nhiễm mới, trong đó, TP.Phủ Lý nhiều nhất với 21 ca.