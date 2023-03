Rất nhiều bảng xếp hạng trên thế giới ghi nhận nỗ lực tăng hạng và giữ hạng của ĐH Duy Tân trong năm qua. Sang năm 2023, ĐH Duy Tân tiếp tục giữ vững ở vị trí 401-500 thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE). Trong khi đó, U.S. News & World Report ghi nhận ĐH Duy Tân ở vị trí 317 các Đại học Tốt nhất Toàn cầu năm 2023 hay QS World University Rankings xếp hạng ĐH Duy Tân ở vị trí 801-1.000 trường Tốt nhất Thế giới năm 2023 (đồng hạng với ĐH Quốc gia Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh).

Năm 2023, trong tổng số 1.799 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, ĐH Duy Tân nằm ở vị trí 401-500 (chỉ có 2 đại học Việt Nam đứng trong top này) và là 1 trong 6 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng. Ở bảng xếp hạng Trường Đại học Tốt nhất châu Á, Times Higher Education (THE) xếp hạng ĐH Duy Tân ở Top 91.

Mang đến cho sinh viên các chương trình học đạt kiểm định quốc tế là hướng đi xuyên suốt trong quá trình đào tạo tại ĐH Duy Tân. Duy Tân là đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET (2019, sau ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh) của Mỹ, còn được gọi là "tiêu chuẩn vàng" của thế giới về đào tạo Khoa học - Kỹ thuật; và là trường Việt Nam có nhiều ngành đạt chuẩn kiểm định ABET với 4 chương trình:

Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm (2021),

(2021), Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử (năm 2020),

(năm 2020), Kỹ thuật Mạng (2019), và

(2019), và Hệ thống Thông tin Quản lý (2019).

Trường Du lịch (HTi) của ĐH Duy Tân cũng là đơn vị đầu tiên (tính đến nay) của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định cao nhất về đào tạo Du lịch TedQual của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO - United Nations World Tourism Organization) của Liên Hiệp Quốc ở 2 ngành học:

Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế (2022),

(2022), Quản trị Du lịch và Nhà hàng Quốc tế (2022).

Đào tạo nối tiếp liên tục giữa các bậc học, ĐH Duy Tân tạo điều kiện để các em sinh viên không bị gián đoạn quá trình học tập, có thể học một mạch từ Cử nhân lên Thạc sĩ (lên Tiến sĩ) để nâng cao bằng cấp và tích lũy kiến thức sâu rộng nhằm có nhiều thuận lợi trong công việc và thăng tiến ở tương lai.

Có các chương trình tài năng liên thông trực tiếp từ Cử nhân lên Thạc sĩ như:

Big Data & Machine Learning (HP),

Quản trị Tài chính (HP),

Quan hệ Quốc tế (HP),

Luật Kinh doanh (HP).

Hiện tại, ĐH Duy Tân đào tạo:

10 ngành Tiến sĩ,

15 ngành Thạc sĩ,

47 ngành Đại học với:

» Hơn 100 chuyên ngành, 9 chuyên ngành thuộc Chương trình Tài năng (HP);

» Mua bản quyền và chuyển giao công nghệ đào tạo 13 Chương trình Tiên tiến, Chất lượng Cao (CLC) của 4 trường ĐH hàng đầu tại Mỹ:

- ĐH Carnegie Mellon: các ngành Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo;

- ĐH Bang Pennsylvania: các ngành Quản trị, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, và Du lịch Khách sạn/Lữ hành;

- ĐH Purdue: các ngành Điện-Điện tử và Cơ Điện tử;

- ĐH Bang California: các ngành Xây dựng và Kiến trúc;

» Thực hiện các chương trình liên kết Du học (4+0) Tại chỗ lấy bằng của Đại học Mỹ (ADP) với:

- Đại học Troy: ngành Khoa học Máy tính và Du lịch Khách sạn; và

- Đại học Keuka: ngành Quản trị Kinh doanh;

» Liên kết (1+1+2), (2+2), (3+1) với các đại học Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài ra, Trường còn thực hiện các chương trình đào tạo hệ:

Văn bằng 2;

Liên thông Chính quy;

Đào tạo Trực tuyến (eUniversity).

Xuyên suốt quá trình học tại ĐH Duy Tân, sinh viên còn được tiếp cận với các mô hình đào tạo đã được áp dụng rất thành công trong giáo dục đại học tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới:

Mô hình CDIO (Conceive/Hình thành Ý tưởng - Design/Thiết kế - Implement/Triển khai - Operate/Vận hành) cho các khối ngành Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật;

cho các khối ngành Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật; Phương pháp Học tập PBL (Problem-Based Learning/Học tập theo Vấn đề) hay PrBL (Project-Based Learning/Học tập theo Dự án) cho khối ngành Kinh tế-Quản trị, Kiến trúc & Mỹ thuật, và Xã hội Nhân văn;

hay PrBL cho khối ngành Kinh tế-Quản trị, Kiến trúc & Mỹ thuật, và Xã hội Nhân văn; Phương pháp Giáo dục EBE (Evidence-Based Education/Giáo dục theo Chứng cứ) cho khối ngành Y-Dược, Khoa học Sức khỏe và Sự sống.

Với việc chính thức đưa toà nhà 20 tầng đặt tại cơ sở số 3 Quang Trung đi vào hoạt động, ĐH Duy Tân đã có thêm nhiều phòng học, phòng thực hành khang trang đi kèm nhiều trang thiết bị hiện đại hàng đầu miền Trung cho sinh viên các chương trình ADP (Lấy Bằng Mỹ), Du lịch và Công nghệ Thông tin (Tiên tiến và Chất lượng Cao) sử dụng, bên cạnh 4 cơ sở đào tạo đã có của trường. Các cơ sở đào tạo của nhà trường đều nằm trong khu vực trung tâm của Tp. Đà Nẵng, với trang thiết bị hàng đầu ở miền Trung, đáp ứng hầu như mọi nhu cầu dạy và học của giảng viên và sinh viên toàn trường.

Cuối tháng 10/2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trao tặng suất học bổng có giá trị 100 triệu đồng cho sinh viên Cao Trần Phi Vỹ - Khoa Xây dựng của ĐH Duy Tân. Phi Vỹ là 1 trong chỉ 3 sinh viên trên toàn quốc nhận được Học bổng này. Phi Vỹ sẽ làm việc 3 năm tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sau khi tốt nghiệp (mà không qua thử việc).

Kết quả đào tạo của Trường được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao thể hiện qua tỷ lệ sinh viên có việc 6 tháng sau khi tốt nghiệp đạt hơn 95%. Hiện tại, nhiều ngành nghề đào tạo đã đạt tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp như:

Điện-Điện tử,

Công nghệ Thông tin,

Xây dựng, Kiến trúc,

Môi trường, Công nghệ Thực phẩm.

Tỷ lệ sinh viên trong các ngành học này có việc làm ngay với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng là khá cao và luôn tăng lên qua từng năm.

Mùa tuyển sinh năm 2023, ĐH Duy Tân ban hành hơn 4.000 SUẤT Học bổng với tổng trị giá hơn 100 Tỷ đồng. Mỗi suất học bổng chính là phần quà khích lệ dành tặng cho các bạn tân sinh viên đầu vào có điểm thi THPT cao hoặc có kết quả học bạ THPT Xuất sắc, Giỏi hoặc đạt các giải cấp Quốc gia, Tỉnh, và Thành phố.

Duy trì truyền thống qua nhiều năm, sinh viên Duy Tân luôn mang về những giải thưởng danh giá cho bản thân và cho nhà trường ở nhiều sân chơi học thuật và khởi nghiệp uy tín trong nước và trên thế giới.

Nguyễn Thị Thanh: giải Phụ nữ trong Kinh doanh 2018 tại Cuộc thi Go Green in The City 2018 ở Mỹ;

Giải Nhất CDIO và vinh dự giành Cúp vàng Luân lưu CDIO 2013 tại Đại học Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Mỹ; Là thành viên trong đội Vô địch Cup CDIO tại Canada năm 2017 và tại Nhật Bản năm 2018;

và vinh dự giành Cúp vàng Luân lưu CDIO 2013 tại Đại học Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Mỹ; Là thành viên trong đội Vô địch Cup CDIO tại Canada năm 2017 và tại Nhật Bản năm 2018; Vô địch Cup IDEERS Châu Á - Thái Bình Dương tại Cuộc thi "Thiết kế Mô hình Nhà Chống Động đất 2014" ở Đài Loan;

tại Cuộc thi ở Đài Loan; Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 và Giải Nhì Sản phẩm Số Tiềm năng 2020 MAKE IN VIETNAM với ứng dụng 3D trong Y học;

Nhiều giải về

và

:

» Năm 2020:

tại

.

» Năm 2022: 12 giải thưởng tại Festival Kiến trúc 2022, gồm

;

Giải Nhì cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2022; Giải Ba Cuộc thi Insomnihack CTF Finals ở Thụy Sĩ năm 2022;

cuộc thi Cuộc thi ở Thụy Sĩ năm 2022; Giải Nhất và giải Ba tại cuộc thi "Sáng kiến năng lượng bền vững 2021" ;

và tại cuộc thi ; Giải Nhất Cuộc thi Học thuật về Y tế năm 2020 ;

Cuộc thi ; Giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020 với dự án "Giường ngủ Thông minh - Smart Bed";

cuộc thi với dự án "Giường ngủ Thông minh - Smart Bed"; "Hệ Sinh thái Y khoa online" của nhóm Y khoa đạt giải Nhất Thanh niên Kiến tạo năm 2021 ;

của nhóm Y khoa đạt ; Logo nước hoa được SV ĐH Duy Tân thiết kế nhận Cup ' American Graphic Design USA 2021 ';

'; …

Nỗ lực từng ngày của thầy và trò ĐH Duy Tân đang tạo ra những điểm mới vô cùng tích cực giúp hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường ngày một hiệu quả hơn.