Nhiều người không quen đến cầu siêu cho bé gái 8 tuổi: ‘Mong con ra đi bình an!’

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dù 9 giờ buổi lễ cầu siêu mới bắt đầu nhưng từ sớm nhiều người đã có mặt tại chùa Tường Nguyên (Q.4), những người này đều không phải là người thân của V.A. Có người rơm rớm nước mắt nhìn di ảnh của V.A được đặt giữa những lẵng hoa bên trong khu vực làm lễ rồi bùi ngùi thắp cho em nén hương. Đúng 9 giờ, lễ cầu siêu bắt đầu và kéo dài trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Bà M.D (43 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) là một trong những người có mặt sớm nhất tại chùa. Bà tâm sự những ngày qua thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức về vụ việc của bé V.A. Hôm qua, bà đọc báo thấy tại chùa có diễn ra lễ cầu siêu cho bé nên mới đến đây thắp một nén hương cầu mong bé ra đi thanh thản.

“Vụ việc làm tôi đau lòng, đau không diễn tả được dù con không có máu mủ gì với mình. Nhưng tôi cũng là một người mẹ, cũng có con nhỏ nên hiểu được cảm giác của cháu. Thương quá!”, bà nói rồi nhanh chóng đi vào khu vực làm lễ.

Tương tự như bà D., chị Lệ Huỳnh (36 tuổi) dù không phải là người thân của bé V.A nhưng khi biết tin ở chùa có tổ chức làm lễ cầu siêu cho bé chị cũng tranh thủ thức sớm đến làm lễ. Chị Huỳnh tâm sự vụ việc trên khiến chị vừa phẫn nộ vừa xót xa, phẫn nộ vì hành vi bạo hành của người lớn cũng như xót xa cho sự ra đi của bé.





“Con còn nhỏ quá mà phải chịu quá nhiều những tổn thương không đáng có, mong những nén hương của tôi cũng như của mọi người hôm nay có thể giúp cháu ra đi bình an. Cũng mong pháp luật sớm đòi lại công bằng cho con”, chị Huỳnh bộc bạch.

Lát sau, bà M. cũng có mặt tại chùa. Nhìn vào di ảnh của V.A, nước mắt người phụ nữ lăn dài, nói vì có con nên bà cũng xót xa cho V.A. Người phụ nữ nhanh chóng vào trong tham gia buổi lễ cầu siêu.

Trước đó, 19 giờ 43 phút ngày 22.12.2021, Công an P.22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu một bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an P.22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an Q.Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Qua điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) là vợ sắp cưới của N.K.T.Th. (36 tuổi, cha bé V.A). Kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể bé V.A có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Ngày 28.12.2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi Hành hạ người khác. Sau khi Quỳnh Trang bị bắt, thì mẹ ruột và người thân bé V.A cũng đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan công an đề nghị xử lý hình sự ông Th. trong vụ việc này.