Nhiều tỉnh miền Trung cùng ‘dìu’ 350 người dự tính đi bộ từ miền Nam về quê

Trưa nay 5.10, đoàn xe khách do tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí đã chở 350 người dân từ chốt Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, tiếp giáp với TP.Đà Nẵng) ra tới chốt khai báo y tế ở phía nam tỉnh Quảng Trị (đặt ở H.Hải Lăng, trên Quốc lộ 1).

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, 350 người dân này quê ở các tỉnh phía bắc, chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người. Họ rời quê đi lao động (làm công nhân hái chè, cà phê, cạo mủ cao su…) ở các tỉnh Tây nguyên.

Do dịch bệnh Covid-19, công việc của họ bị ảnh hưởng. Không có nhiều tiền và cũng không có phương tiện cá nhân, họ tập hợp lại thành 1 đoàn đi bộ từ các tỉnh Tây nguyên về quê.

Trên hành trình này, họ đã được chính quyền ở những nơi đi qua giúp đỡ.

Đến địa phận TP.Đà Nẵng hôm qua 4.10, đoàn người được hỗ trợ ăn uống và nghỉ ngơi 1 đêm. Khi ra đến chốt giáp ranh Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, họ đã được chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ xe khách để chở về điểm giáp Quảng Trị.

Tại điểm chốt Covid-19, khai báo y tế phía nam tỉnh Quảng Trị, xe của tỉnh Thừa Thiên - Huế quay đầu, 350 người vào khai báo y tế.





Tiếp đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của Sở GT-VT, Phòng CSGT Công an tỉnh, chính quyền địa phương... huy động được 10 xe khách (loại 35 chỗ ngồi) để tiếp tục vận chuyển đoàn người đi qua địa phận Quảng Trị, đến điểm tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình.

Dù chuyến "tăng bo" diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nhưng mọi việc khá suôn sẻ.

Ngoài ra, theo số liệu của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1.10 đến nay, lực lượng của đơn vị đã tổ chức dẫn nhiều đoàn xe với hơn 7.000 người lao động về quê bằng phương tiện cá nhân đi qua địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn.

Riêng chỉ tính từ sáng sớm nay 5.10 đến 12 giờ trưa, đã có 3 đoàn gồm 1.850 xe máy và 10 ô tô với tổng cộng gần 3.700 người từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê đã đến chốt kiểm tra y tế thuộc địa phận H.Hải Lăng.

Trước tình hình sẽ phải đón lượng người lớn, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện những thủ tục cần thiết, phân luồng trên Quốc lộ 1 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Đối với người dân ngoại tỉnh, lực lượng CSGT tổ chức dẫn đoàn, đưa người và phương tiện đến chốt kiểm tra y tế phía bắc thuộc địa phận H.Vĩnh Linh nhằm tránh tiếp xúc với người dân địa phương, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình.

Trên đường đi, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến, chuẩn bị phương tiện trung chuyển xe máy và người, đề phòng phương tiện của người dân bị hư hỏng dọc đường. Đồng thời vận động các nhóm thiện nguyện tập trung hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân tại các chốt, không hỗ trợ dọc đường để đảm bảo an toàn.