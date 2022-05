Nhìn dân vui mà xắn tay vào gỡ

Cuối tháng 4.2022, cầu Thủ Thiêm 2 nối Q.1 với TP.Thủ Đức khánh thành nhân dịp 47 năm ngày thống nhất đất nước, người dân háo hức chờ cả tiếng đồng hồ để chạy xe qua cây cầu mang tính biểu tượng của TP.HCM. Hình ảnh đó lẽ ra phải đến sớm hơn bởi theo hợp đồng ký kết, dự án hoàn thành vào năm 2018.

Cầu Thủ Thiêm 2 chỉ là một trong 10 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chậm tiến độ, kéo dài từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025. Các dự án còn lại đều là những dự án trọng điểm, giải quyết bài toán kẹt xe, ngập nước cho cả khu vực trung tâm và ngoại thành, thậm chí là cho cả vùng, như dự án đường nối Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vành đai 2, cầu đường Bình Triệu 2, chống ngập do triều…

Điều đáng lo ngại là không chỉ các dự án PPP mà cả dự án dùng vốn ngân sách, vốn vay nước ngoài cũng chậm tiến độ, điển hình như 2 tuyến metro, cầu Nam Lý, cầu Tăng Long. Lý do chính khiến dự án ì ạch là chậm bàn giao mặt bằng và thủ tục pháp lý. Cả 2 lý do này đều không phải lỗi của người dân, nhưng chính người dân lại đang gánh hậu quả, khi phải chịu trận trong biển người, hay biển nước mênh mang. Sau mỗi chu kỳ 10 năm, tình trạng kẹt xe, ngập nước có xu hướng quay trở lại, với mức độ trầm trọng hơn. Thống kê của Sở GTVT TP.HCM hồi cuối tháng 4.2022 cũng cho thấy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng 15% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, kể cả khu vực nội thành và các tuyến đường vùng ven.





Kinh tế khôi phục, người dân tham gia các hoạt động là điều tất yếu, nhu cầu đó không thể ngồi chờ những thủ tục phiền phức của cơ quan chức năng. Vướng chỗ nào thì gỡ chỗ đó, và phải gỡ nhanh chứ không thể rề rà ngày này qua tháng nọ. Một cây cầu trễ hẹn 4 năm khi hoàn thành cũng đủ mang lại niềm vui cho cả trăm ngàn người, thì hàng chục công trình đưa vào sử dụng, niềm hạnh phục sẽ tăng bội phần.