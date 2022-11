Nhìn nhận đúng về kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Trong tháng 9, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục xu hướng giảm với giá trị phát hành chỉ đạt 16.100 tỉ đồng, giảm 18% so với tháng trước và 76% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản chỉ ghi nhận hai lô phát hành đạt mức 2.800 tỉ đồng.

Công ty Chứng khoán KBSV đánh giá, với diễn biến thị trường bất động sản ảm đạm trong thời gian qua, rủi ro vỡ nợ trái phiếu đối với một số doanh nghiệp bất động sản đang hiện hữu. Đặc biệt là nhóm quy mô nhỏ và vừa do sử dụng đòn bẩy cao cùng với chất lượng dự án và khả năng bán hàng thấp hơn.

Mặc dù vậy, báo cáo nghiên cứu của FiinRatings nhận định, rủi ro của tín dụng trái phiếu doanh nghiệp đến an toàn hệ thống là rất thấp. FiinRatings cho rằng các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo trước các thông tin nhiễu loạn được lan truyền, tránh việc bán tháo và cắt lỗ trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ mà không đánh giá được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp phát hành.

Trên thực tế, vẫn có rất nhiều trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các doanh nghiệp chất lượng tốt. Trong khi trái phiếu bất động sản đang là điểm đen, thị trường vẫn còn rất nhiều trái phiếu doanh nghiệp khác ít rủi ro hơn thuộc các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ… Với lợi thế là lĩnh vực không phụ thuộc vào chu kỳ, dư địa tăng trưởng rộng lớn, đầu tư vào các doanh nghiệp bán lẻ có thể coi là một lựa chọn an toàn với khả năng sinh lời cao.

Mới đây, Tập đoàn Masan vừa công bố việc chào bán ra công chúng 4.000 tỉ đồng trái phiếu. Hai lô trái phiếu của Masan dự kiến sẽ được phát hành trong nửa đầu năm sau. Lãi suất trái phiếu được tính bằng mức bình quân lãi suất tiền gửi 12 tháng của 4 ngân hàng tham chiếu (BIDV, Vietinbank, Vietcombank và MBBank) cộng thêm 4,1%.

Trong văn bản công bố thông tin, Masan cho biết công ty đáp ứng đầy đủ 9 điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng. Bao gồm các điều kiện về quy mô vốn điều lệ, hiệu quả hoạt động kinh doanh năm liền trước (có lãi), không có lỗ tích lũy, không có các khoản nợ quá hạn...

Ngoài ra, Masan cũng công bố công khai các chỉ tiêu tài chính ba kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét, bao gồm năm 2020, 2021 và nửa năm 2022.

Phát hành ra công chúng và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán như hình thức của Masan khắc phục những khiếm khuyết về thông tin của hình thức phát hành riêng lẻ. Việc minh bạch thông tin của doanh nghiệp phát hành là điều kiện tiên quyết cho một thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh. Trên thị trường này, mọi nhà đầu tư tham gia đều được cung cấp đầy đủ thông tin và ý thức được mức độ rủi ro của từng sản phẩm.





Với Masan, lợi thế càng được khuếch đại với một hồ sơ tín dụng tin cậy, thanh khoản và dòng tiền tốt, qua đó đủ khả năng thanh toán khoản vay đúng kỳ hạn cho nhà đầu tư.

Minh chứng cho điều này là việc Masan đã thành công trong việc kêu gọi một khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD từ gần 40 tổ chức tài chính quốc tế hồi tháng 7, thể hiện năng lực tín dụng vững chắc của doanh nghiệp trong thị trường tài chính đầy biến động. Masan cũng là một trong số ít các doanh nghiệp trong nước đủ tiêu chuẩn gọi các khoản vay hợp vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Nguồn vốn mạnh và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh được Masan sử dụng hiệu quả, tái đầu tư để mở rộng hệ thống bán lẻ, nghiên cứu phát triển sản phẩm và các hoạt động M&A. Ở mảng bán lẻ, Masan đã ra mắt WINLife - mô hình bán lẻ tích hợp với 30 cửa hàng WinMart+ đã được chuyển đổi thành các cửa hàng WIN phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông).

Mô hình mới này đã gia tăng xấp xỉ 20% doanh thu/m2 trong giai đoạn thí điểm so với trước khi chuyển đổi, chủ yếu do lưu lượng khách hàng tăng lên. Ban điều hành của Masan đặt mục tiêu mở 80-120 cửa hàng WIN vào cuối năm nay.

Trong thời gian sắp tới, Masan sẽ tập trung vào các kế hoạch, mở mới hơn 300 cửa hàng trong quý 4/2022, và mở rộng chương trình hội viên, ra mắt 23 sản phẩm nhãn hàng riêng mới với giá thấp hơn và biên lợi nhuận thương mại cao hơn. Hiện Tập đoàn đã chiếm gần 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại trên cả nước với hơn 3.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Đối với nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Masan chú trọng hoạt động R&D trong một số ngành hàng chủ lực như gia vị, thực phẩm tiện lợi, tiếp tục đẩy mạnh đà tăng trưởng hiện tại của mảng đồ uống, cà phê và bia.

Sau khi thâu tóm chuỗi cửa hàng trà và cà phê Phúc Long, Masan đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Hệ thống này dự kiến khai trương thêm 30 cửa hàng flagship, xây dựng hệ thống vận hành và quy trình nhằm thiết lập nền tảng cho việc siêu mở rộng quy mô trong năm 2023.