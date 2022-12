Nhóm bạn trẻ nói không với 'mâm cao cỗ đầy'

Ý tưởng từ sự lãng phí thực phẩm

Food Town là dự án hành động vì môi trường với nỗ lực giảm thiểu lượng rác thải thực phẩm hữu cơ và chia sẻ, cải thiện chất lượng sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bằng việc tạo ra cầu nối phân phối thực phẩm cuối ngày từ nhà hàng, khách sạn tới người cần. Đồng thời, Food Town mong muốn thay đổi nhận thức của cộng đồng về quan niệm “mâm cao cỗ đầy” làm lãng phí thực phẩm.

Ý tưởng này đến từ 7 sinh viên Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Nguyễn Khánh Linh, trưởng nhóm, cho biết Food Town ra đời bắt đầu từ những trải nghiệm của các thành viên trong nhóm, khi các bạn từng phải săn lùng các thực phẩm cận “date” để dùng, nhằm giảm thiểu chi phí. Trong khi đó, tình trạng thực phẩm chưa sử dụng vào cuối ngày tại các nhà hàng, khách sạn thường bị bỏ đi một cách lãng phí.

“Xã hội còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiếu lương thực. Trong khi theo khảo sát do Electrolux thực hiện, VN hiện đứng thứ 2 về chỉ số lãng phí thực phẩm trong khu vực châu Á. Số CO 2 mà rác thải thực phẩm tạo nên hằng năm rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”, Linh chia sẻ.

Linh cũng cho biết khi nghiên cứu về tình trạng lãng phí thực phẩm, Food Town nhận ra một lượng lớn thực phẩm bị thải ra môi trường đến từ các nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh đó, lượng thực phẩm từ các gia đình thải ra cũng không phải nhỏ, khi các gia đình tại VN vẫn có suy nghĩ “mâm cao cỗ đầy”.

“Thực phẩm từ nhà hàng, khách sạn bị thải ra, không phải kém chất lượng như mọi người thường nghĩ, mà do các quy định về việc chỉ sử dụng trong ngày, nên nguồn thực phẩm này luôn bị đổ đi một cách lãng phí. Với mong muốn góp phần giải quyết triệt để vấn đề trên, chúng tôi thành lập dự án để nâng cao nhận thức xã hội và truyền cảm hứng với người trẻ về tiêu thụ thực phẩm bền vững”, nữ sinh cho biết.





Chia sẻ về các quy trình để thực hiện bữa ăn an toàn tới người sử dụng, nhóm bạn trẻ cho biết họ thiết lập các mạng lưới, để các đối tác sẽ liên hệ với Food Town nhằm tập hợp lại thực phẩm cuối ngày và phân phối tới địa điểm cửa hàng của Food Town. Food Town sẽ chịu trách nhiệm đóng gói theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm đã được giám định từ cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm cấp cao và các bên đối tác. Sau đó sẽ phân phối về hai kênh chính, gồm cửa hàng dành cho những khách hàng muốn mua trực tiếp và kênh trực tuyến được thực hiện trên mạng xã hội.

Dự án nhiều ý nghĩa

Mới thành lập từ tháng 4.2022, nhưng nhóm đã thực hiện được 2 chương trình thành công trong tháng 10 và tháng 11. Với chủ đề “Hy vọng trao tay”, nhóm bạn trẻ đã cung cấp được 656 suất ăn giá trị tới các trường đại học và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với giá chỉ 10.000 đồng/suất.

“Chúng tôi sử dụng những hộp giấy từ bã mía để đựng thực phẩm và các dụng cụ thìa, dĩa đều làm từ các vật liệu thân thiện môi trường. Số tiền 10.000 đồng được sử dụng để mua những đồ dùng như vậy”, Linh cho hay.

Là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Quân y 354, bà M.T.H (quê ở Nam Định) tấm tắc khen suất ăn rất ngon với những món mà bà chưa bao giờ được nếm như: ngao hoa, sò huyết xào, sủi cảo chiên, cá trắm giòn… “Đồ ăn rất ngon, lại còn đảm bảo vệ sinh”, bà H. nói.

Sau thời gian phát triển dự án, nhóm bạn trẻ đã thành công và đạt giải nhất trong chương trình tăng tốc khởi nghiệp xã hội Vietnam Social Challenger Sunny 2022 do Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển phối hợp với Quỹ The Happiness Foundation của Hàn Quốc tổ chức.