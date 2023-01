Nhóm nhạc Kpop nào đạt 2 tỉ lượt xem đầu tiên trên YouTube?

Sáng 4.1, MV DDU-DU DDU-DU của BlackPink chính thức cán mốc 2 tỉ lượt xem sau 4 năm phát hành. MV này từng giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên sở hữu MV đạt 1 tỉ lượt xem.

Theo dữ liệu thống kê, ca khúc đình đám của 4 cô gái nhà YG Entertainment đã mất 4 năm, 6 tháng và 19 ngày để đạt được 2 tỉ lượt xem. Trước đó vào tháng 7.2022, MV DDU-DU DDU-DU đã vượt mốc 1,9 tỉ lượt xem. Công ty chủ quản YG Entertainment dự đoán việc nhóm sẽ có MV đạt 2 tỉ lượt xem đầu tiên trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi nếu xu hướng vẫn tiếp tục, nhưng đến hôm nay thành tích ước mơ này mới được thiết lập.

Mặt khác, để nói về thành tích lượt xem thì BlackPink còn sở hữu tận 4 MV khác cũng cán mốc con số hơn 1 tỉ, cụ thể là Kill This Love (1,7 tỉ lượt xem), Boombayah (1,5 tỉ lượt xem), As If It's Your Last (1,2 tỉ lượt xem) và How You Like That (1,1 tỉ lượt xem). Người hâm mộ rất mong chờ Kill This Love sẽ sớm chạm cột mốc 2 tỉ view trong thời gian tới.





Cho đến hiện tại, nền giải trí Hàn Quốc mới chỉ có 2 nghệ sĩ sở hữu MV đạt 2 tỉ lượt xem là PSY và BlackPink. Siêu hit toàn cầu Gangnam Style của PSY chạm mốc 2 tỉ lượt xem vào năm 2014, tiếp tục duy trì danh hiệu MV Kpop có lượt xem cao nhất cho đến bây giờ (4,6 tỉ lượt xem). Tuy nhiên, xét về tư cách hoạt động nhóm nhạc thì BlackPink chính là nhóm nghệ sĩ đầu tiên của Kpop đạt được thành tích này.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên sở hữu một loạt thành tích về lượt xem đáng ghi vào lịch sử nền giải trí Hàn Quốc. MV Kill This Love giữ vững danh hiệu là MV của nhóm nhạc nữ Kpop cán mốc 100 đến 600 triệu lượt xem nhanh nhất, cho đến MV DDU-DU DDU-DU thì thành tích MV của nhóm nhạc nữ Kpop cán mốc 700 đến 1 tỉ lượt xem nhanh nhất vẫn thuộc về 4 cô gái này.