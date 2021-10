Những cặp đôi được yêu thích trong 'Hometown Cha-Cha-Cha'

Tập 12 của Hometown Cha-Cha-Cha vừa kết thúc với rating tăng vọt lên 10.7% (theo thống kê của Nielsen Korea) không chỉ nhờ vào sự ngọt ngào của cặp đôi chính, mà còn bởi sự đáng yêu và duyên dáng của những cặp đôi phụ góp phần tạo nên không ít tiếng cười và những suy ngẫm cho khán giả.

Tổ trưởng Hong Du Sik và nha sĩ Yoon Hye Jin

Trong Hometown Cha-Cha-Cha, tổ trưởng Hong Du Sik (Kim Seon Ho thủ vai) và nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) chiếm trọn tình cảm của người xem bởi sự đáng yêu và vô cùng ngọt ngào. Không chỉ là một người hoạt bát, hay giúp đỡ ngư dân trong làng chài, mà ngay cả trong tình yêu, tổ trưởng Hong cũng là một hình mẫu vô cùng lý tưởng.

Sau màn tỏ tình ở cuối tập 10, cặp đôi đã chính thức công khai hẹn hò và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân làng Gonjin. Tuy nhiên, người xem vẫn đang khá lo lắng rằng cặp đôi sắp gặp một biến cố lớn vì sự xuất hiện chưa rõ lai lịch của một người phụ nữ lạ mặt. Trên mạng xã hội, nhiều người mong rằng cặp đôi sẽ vẫn “vững tay chèo” để lèo lái con thuyền tình yêu này đến kết thúc có hậu.

Y tá Pyo Mi Seon và cảnh sát Choi Eun Chul

Khi theo dõi Hometown Cha-Cha-Cha, người xem sẽ không khỏi bật cười trước những màn thả thính của cô nàng y tá Pyo Mi Seon (Gong Min Jung đóng) trước cảnh sát Choi Eun Chul (Kang Hyung Seok). Cô gái thành thị Mi Seon tràn đầy kinh nghiệm yêu đương tình trường nhưng khi đứng trước anh cảnh sát phường Gonjin thì lại trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Y tá Pyo vốn có tính cách đơn thuần, trong tình yêu rất nhanh - gọn - lẹ lại gặp phải anh cảnh sát phản ứng hơi chậm chạp, lề mề so với cảm xúc. Tuy nhiên, trong tập 12, cuối cùng thì anh cảnh sát Eun Chul cũng đã xác nhận tình cảm với Mi Seon. Hai người chính thức hẹn hò vô cùng ngọt ngào khiến người xem cũng vui lây với cảm xúc của họ.

Nữ diễn viên Gong Min Jung lập nghiệp từ năm 2011 nhưng gia tài phim ảnh của cô nàng còn khá hạn chế. Cho đến khi những bộ phim như Temperature of Love, Familiar Wife… ra mắt vào những năm 2017 thì Min Jung mới bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả. Bên cạnh đó, anh chàng cảnh sát địa phương Choi Eun Cheol cũng là một gương mặt khá quen thuộc đối với khán giả với những vai phụ trong các bộ phim như Crash landing on you, Itaewon class, Mystic pop-up bar,…

Chủ tịch phường Yang Yeong Gook và tổ trưởng khu phố Yeo Hwa Jeong

Chủ tịch phường Yang Yeong Gook (In Gyo Jin thủ vai) và Yeo Hwa Jeong (Lee Bong Ryeon) cũng là một trong những cặp đôi phụ được yêu thích trong Hometown Cha-Cha-Cha. Dù cho hai người đã ly hôn nhưng sự quan tâm lẫn nhau và tình yêu thương dành cho đứa con trai “thần đồng” I Jun (diễn viên nhí Ki Eun Yoo) luôn giúp cho người theo dõi có cảm giác ấm áp.





Tuy vậy, lý do hai người “đường ai nấy đi” vẫn là một trong ba điều bí ẩn nhất ở đất Gonjin. Bên cạnh những sự quan tâm lén lút thì những lần “chạm trán”, tranh cãi nhau nảy lửa của cặp đôi cũng đã tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho bộ phim.

Thực lực diễn xuất của Lee Bong Ryeon thì không cần phải bàn cãi, thể hiện qua các vai diễn điện ảnh Kim Ji Young: Born 1982, Burning hay gần nhất là các phim Sweet home, Run on,… Thêm vào đó, “chồng cũ” In Gyo Jin của chị cũng là một trong những cái tên quen thuộc của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc gần đây như Fight for my way, When the camellia blooms, Homemade love story,…

Choi Bo Ra và bạn học Yang I Jun

Trái ngược hẳn với tính tình nhẹ nhàng của I Jun (Ki Eun Yoo đóng) thì cô bạn nhỏ Bo Ra (Go Do Yeon) lại rất mạnh bạo, vô số lần đánh cậu bạn mình đến mức gãy răng sữa khiến người xem không nhịn được cười. Dù vậy, I Jun không bao giờ giận bạn mà luôn đi chơi và chỉ dẫn bài vở cho Bo Ra sau mỗi giờ học.

Trước khi “gia nhập” làng biển Hometown Cha-Cha-Cha thì bộ phim đầu tiên cô bé Do Yeon tham gia là Yoobyeolna! Chef Moon (ra mắt năm 2020) cũng tạo được tiếng vang lớn. Còn đối với Ki Eun Yoo, dù nhỏ tuổi nhưng cậu bé có gia tài phim ảnh khá đồ sộ, trong đó nổi bật là các bộ phim như Oh my baby, 18 again, Do you like Brahms,…

So với những cặp đôi người lớn thì cặp đôi nhí Bo Ra và I Jun cũng đáng yêu không kém khi giúp người xem như được quay lại thời tuổi thơ với quãng thời gian đi học, đi chơi cùng những người bạn trong xóm.

Hometown Cha-Cha-Cha là bộ phim truyền hình Hàn Quốc xoay quanh chuyện tình yêu nên thơ của cô bác sĩ nha khoa Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) và anh chàng tổ trưởng Hong Do Sik (Kim Seon Ho) tại làng biển Gonjin. Chỉ còn 4 tập nữa là đến hồi kết của phim nên sự quan tâm của khán giả dành cho những cặp đôi đáng yêu trong Hometown Cha-Cha-Cha càng trở nên mạnh mẽ.