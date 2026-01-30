Thay vì hoạt động nghiên cứu mang tính đơn lẻ, các diễn đàn học thuật quốc tế trở thành không gian mở, nơi các nhà khoa học kết nối và cùng trao đổi những ý tưởng nghiên cứu từ nhiều góc nhìn khác nhau. Chính sự tương tác học thuật xuyên biên giới này đã góp phần mở rộng các vấn đề cốt lõi của từng lĩnh vực qua những lăng kính phong phú.

Nằm trong dòng chảy đó, các diễn đàn khoa học quốc tế diễn ra tại HUTECH tập trung vào những chủ điểm nghiên cứu mang tính thời sự, với hệ thống tham luận có chiều sâu và tính ứng dụng rõ nét. Nội dung trao đổi liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của Nhà trường như Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh doanh và Quản lý, Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật, Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội, Khoa học sức khỏe.

Tiêu biểu là Hội nghị Khoa học Quốc tế “Các giải pháp xanh và công nghệ mới nổi cho sự phát triển bền vững” lần thứ 2 năm 2025 (GSETS 2025). Hội nghị quy tụ gần 300 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ý, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… với hơn 170 bài tham luận gửi về, được trình bày trong 2 phiên toàn thể, 3 phiên song song và 1 phiên triển lãm poster.

Các thảo luận xoay quanh ba trục nội dung chính: vật liệu tiên tiến và công nghệ sản xuất xanh; các giải pháp và công nghệ phát triển bền vững; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển bền vững. Hệ thống tham luận mang đến nguồn luận cứ khoa học có giá trị tham khảo cao, phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao ứng dụng.

Ở một lĩnh vực khác, HUTECH phối hợp cùng Hiệp hội Thiết kế TP.HCM (VDAS) tổ chức Hội nghị ISVS-14 mang chủ đề “Hiểu về Di sản, Văn hóa bản địa và Tham gia vào thiết kế”. Hội nghị ghi nhận 112 báo cáo từ các tác giả đến từ 07 quốc gia/vùng lãnh thổ và 25 trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam.

Các tham luận không chỉ làm rõ cách tiếp cận kiến trúc dựa trên di sản và tri thức bản địa, mà còn gợi mở những câu hỏi về vai trò của kiến trúc sư trong việc dung hòa giữa bảo tồn, ký ức cộng đồng và yêu cầu phát triển đương đại. Nhiều báo cáo tiêu biểu đã tạo được dấu ấn chuyên môn và chiều sâu học thuật, góp phần làm phong phú thêm sáng kiến về kiến trúc gắn với văn hóa và bản sắc địa phương.

Song song đó, Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ hai về Cơ học Hiện đại và Ứng dụng (ICOMMA 2025) do HUTECH phối hợp tổ chức thu hút khoảng 200 nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh quốc tế. Với 4 báo cáo toàn thể và hơn 70 báo cáo tại 12 phiên chuyên đề, hội nghị đã phản ánh bức tranh nghiên cứu đa dạng trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đặc biệt là mang đến nhiều sáng kiến thiết thực cho sự phát triển của Cơ học 4.0 trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Nếu các diễn đàn khoa học quốc tế là không gian để giới nghiên cứu đối thoại và phát triển tri thức, thì các cuộc thi học thuật quốc tế chính là “phòng thí nghiệm” dành cho sinh viên trong tiến trình hòa nhập vào dòng chảy học thuật toàn cầu.

Nổi bật, HUTECH vừa đăng cai tổ chức thành công chuỗi kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 34 (OLP’25), Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất (OlpAI’25), Procon Việt Nam và Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ICPC Asia Ho Chi Minh City 2025. Việc đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi theo chuẩn quốc tế không chỉ thể hiện năng lực tổ chức chuyên nghiệp của Nhà trường, mà còn khẳng định vị thế của HUTECH trong hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Chuỗi sự kiện diễn ra liên tục trong nhiều ngày với các bảng thi cá nhân và đồng đội ở đa dạng nội dung về lập trình thuật toán, trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình đối kháng và phát triển ứng dụng trên nền tảng dữ liệu mở trong thời gian giới hạn. Cấu trúc và yêu cầu chuyên môn của các phần thi được xây dựng tiệm cận các kỳ thi học thuật quốc tế, đòi hỏi thí sinh không chỉ vững kiến thức nền tảng mà còn có khả năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm và ra quyết định dưới áp lực cao.

Trong chuỗi hoạt động này, Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ICPC Asia Ho Chi Minh City 2025 trở thành điểm nhấn nổi bật khi HUTECH trở thành một trong những điểm thi đăng cai vòng loại Châu Á, không chỉ có các đội tuyển Việt Nam mà còn quy tụ sinh viên đến từ các trường đại học uy tín tại Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Cuộc thi tập trung vào những vấn đề cốt lõi của công nghệ thông tin như tối ưu hóa thuật toán, cấu trúc dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn và tư duy hệ thống trong môi trường áp lực cao. Kết quả kỳ thi đã xác định những đội tuyển xuất sắc giành quyền tham dự ICPC Châu Á - Thái Bình Dương tại Đài Loan, hướng đến suất tham dự Chung kết Thế giới ICPC 2026.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Future Frame Celebration Week - Tuần phim công nghệ, nơi quy tụ dàn chuyên gia quốc tế đình đám như nữ kỹ sư đoạt giải Oscar năm 2021 - cô Michelle Couttolenc, ông François Serre - Nhà sáng lập Prenez Du Relief, nghệ sĩ thị giác Anne Horel,... Các chuyên gia mang đến những trao đổi đa chiều về kỹ năng tích hợp công nghệ vào quá trình sản xuất, phù hợp với xu hướng truyền thông số hiện nay. Đặc biệt, tính tương tác và trải nghiệm thực tế của hoạt động đã tạo cơ hội để sinh viên Truyền thông đa phương tiện khám phá các công nghệ mới nhất đang làm thay đổi diện mạo ngành sáng tạo.

