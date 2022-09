Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể mắc bệnh bạch cầu

NCI giải thích, “Không có hệ thống phân giai đoạn tiêu chuẩn cho bệnh bạch cầu. Căn bệnh này được mô tả là không được điều trị, thuyên giảm hoặc tái phát".

Và mặc dù không có cách nào để ngăn chặn ung thư, nhưng có những lựa chọn lối sống như không hút thuốc sẽ giúp giảm nguy cơ.

Các chuyên gia nói về bệnh bạch cầu?

1. Bệnh bạch cầu là gì?

Phòng khám Mayo (Mỹ) cho biết: "Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư của các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ thống bạch huyết.

Có nhiều loại bệnh bạch cầu tồn tại. Một số dạng bệnh bạch cầu phổ biến hơn ở trẻ em. Các dạng bệnh bạch cầu khác hầu hết xảy ra ở người lớn.

Bệnh bạch cầu thường liên quan đến các tế bào bạch cầu. Các tế bào bạch cầu của bạn là những “chiến binh” chống nhiễm trùng mạnh mẽ - chúng thường phát triển và phân chia một cách có trật tự, khi cơ thể bạn cần chúng.

Nhưng ở những người bị bệnh bạch cầu, tủy xương tạo ra quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, không hoạt động bình thường", theo Eat This, Not That!

2. Những điều cần biết về bệnh bạch cầu

NCI cho biết: “Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư bắt đầu từ mô tạo thành máu.

Hầu hết các tế bào máu phát triển từ các tế bào trong tủy xương được gọi là tế bào gốc.

Ở một người bị bệnh bạch cầu, tủy xương tạo ra các tế bào bạch cầu bất thường. Các tế bào bất thường là tế bào bệnh bạch cầu.

Không giống như các tế bào máu bình thường, các tế bào bệnh bạch cầu không chết khi cần thiết.

Chúng có thể lấn át các tế bào bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu bình thường. Điều này làm cho các tế bào máu bình thường khó thực hiện công việc của chúng.

Bốn loại bệnh bạch cầu chính là:

Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính (ALL)

Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML)

Bệnh bạch cầu lymphocytic mạn tính (CLL)

Bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mạn tính (CML)”.

3. Bệnh bạch cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi

Phòng khám Cleveland giải thích: "Bệnh bạch cầu thường được coi là một căn bệnh thời thơ ấu. Mặc dù nó là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, nhưng bệnh ung thư rối loạn máu thực sự ảnh hưởng đến nhiều người lớn hơn.





Theo NCI, bệnh bạch cầu được chẩn đoán thường xuyên nhất ở những người trong độ tuổi từ 65 đến 74.

Tuổi trung bình khi chẩn đoán là 66. Có các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, bao gồm hóa trị và truyền máu".

4. Các triệu chứng bệnh bạch cầu

Theo Mayo Clinic, "Các triệu chứng bệnh bạch cầu khác nhau, tùy thuộc vào loại bệnh bạch cầu.

Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh bạch cầu phổ biến bao gồm:

Sốt hoặc ớn lạnh

Mệt mỏi dai dẳng, suy nhược

Nhiễm trùng thường xuyên hoặc nghiêm trọng

Giảm cân mà không cần nỗ lực

Sưng hạch bạch huyết, gan hoặc lá lách to

Dễ chảy máu hoặc bầm tím

Chảy máu cam tái phát

Các đốm đỏ nhỏ trên da của bạn (đốm xuất huyết)

Đổ mồ hôi quá nhiều, đặc biệt là vào ban đêm

Đau hoặc nhức xương".

5. Các yếu tố rủi ro

Phòng khám Mayo cho biết: "Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại bệnh bạch cầu bao gồm:

Điều trị ung thư trước đây. Những người đã từng có một số loại hóa trị và xạ trị cho các bệnh ung thư khác có nguy cơ phát triển một số loại bệnh bạch cầu cao hơn.

Rối loạn di truyền. Các bất thường di truyền dường như đóng một vai trò trong sự phát triển của bệnh bạch cầu.

Một số rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.

Tiếp xúc với một số hóa chất. Tiếp xúc với một số hóa chất, chẳng hạn như benzen - được tìm thấy trong xăng và được ngành công nghiệp hóa chất sử dụng - có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số loại bệnh bạch cầu.

Hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy.

Tiền sử gia đình mắc bệnh bạch cầu. Nếu các thành viên trong gia đình bạn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, nguy cơ mắc bệnh của bạn có thể tăng lên", theo Eat This, Not That!