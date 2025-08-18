Từ 17 giờ ngày 21.8 - 3 giờ ngày 22.8; 17 giờ ngày 24.8 - 3 giờ ngày 25.8; 17 giờ ngày 27.8 - 3 giờ ngày 28.8; 18 giờ ngày 29.8 - 15 giờ ngày 30.8; từ 18 giờ ngày 1.9 - 15 giờ ngày 2.9, sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) ở 54 tuyến đường, phố.

54 tuyến đường phố, phố gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương.

Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay.

Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân Khối danh dự 3 quân chủng Khối nữ Quân nhạc Khối sĩ quan Lục quân Khối sĩ quan Hải quân Khối sĩ quan Phòng không - Không quân Khối sĩ quan Biên phòng Khối sĩ quan Cảnh sát biển Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng Khối nữ sĩ quan Quân y Khối học viên các học viện, nhà trường Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng Khối nữ Giữ gìn hòa bình Việt Nam Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp Khối chiến sĩ Pháo binh Khối chiến sĩ Đặc công Khối nữ chiến sĩ Biệt động Khối chiến sĩ Công binh Khối nữ chiến sĩ Thông tin Khối chiến sĩ Phòng hóa Khối nam Dân quân tự vệ Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam Khối nữ Du kích miền Nam

Xe chỉ huy, xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng Công an nhân dân Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân Khối nam sĩ quan Cảnh vệ Khối sĩ quan Không quan Công an nhân dân Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông Khối nam sĩ quan Cảnh sát giao thông PCCC Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Khối nam chiến sĩ Hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh Khối Hồng kỳ

Khối xe Tăng Thiết giáp Khối xe Pháo binh Khối xe Hải quân Khối xe Phòng không - Không quân Khối Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử Khối Hóa học - Công binh Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước Khối xe Trung tâm Chỉ huy tác chiến cơ động Khối xe Đặc chủng bọc thép chống đạn Khối xe Đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động Khối xe Đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng Khối xe Đặc chủng chống bạo loạn Khối xe Phòng cháy, chữa cháy

Tác giả: Nguyễn Trường - Đình Huy