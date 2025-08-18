logo

Từ 17 giờ ngày 21.8 - 3 giờ ngày 22.8; 17 giờ ngày 24.8 - 3 giờ ngày 25.8; 17 giờ ngày 27.8 - 3 giờ ngày 28.8; 18 giờ ngày 29.8 - 15 giờ ngày 30.8; từ 18 giờ ngày 1.9 - 15 giờ ngày 2.9, sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) ở 54 tuyến đường, phố.

54 tuyến đường phố, phố gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương.

Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay.

Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.

  1. Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
  2. Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân
  3. Khối danh dự 3 quân chủng
  4. Khối nữ Quân nhạc
  5. Khối sĩ quan Lục quân
  6. Khối sĩ quan Hải quân
  7. Khối sĩ quan Phòng không - Không quân
  8. Khối sĩ quan Biên phòng
  9. Khối sĩ quan Cảnh sát biển
  10. Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng
  11. Khối nữ sĩ quan Quân y
  12. Khối học viên các học viện, nhà trường
  13. Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử
  14. Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù
  15. Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng
  16. Khối nữ Giữ gìn hòa bình Việt Nam
  17. Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp
  18. Khối chiến sĩ Pháo binh
  19. Khối chiến sĩ Đặc công
  20. Khối nữ chiến sĩ Biệt động
  21. Khối chiến sĩ Công binh
  22. Khối nữ chiến sĩ Thông tin
  23. Khối chiến sĩ Phòng hóa
  24. Khối nam Dân quân tự vệ
  25. Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam
  26. Khối nữ Du kích miền Nam
Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.

  1. Xe chỉ huy, xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng Công an nhân dân
  2. Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân
  3. Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân
  4. Khối nam sĩ quan Cảnh vệ
  5. Khối sĩ quan Không quan Công an nhân dân
  6. Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông
  7. Khối nam sĩ quan Cảnh sát giao thông PCCC
  8. Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
  9. Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động
  10. Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
  11. Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
  12. Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
  13. Khối nam chiến sĩ Hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân
  14. Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
  15. Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân
  16. Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
  17. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh
  18. Khối Hồng kỳ
Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.

  1. Khối xe Tăng Thiết giáp
  2. Khối xe Pháo binh
  3. Khối xe Hải quân
  4. Khối xe Phòng không - Không quân
  5. Khối Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử
  6. Khối Hóa học - Công binh
  7. Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn
  8. Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước
  9. Khối xe Trung tâm Chỉ huy tác chiến cơ động
  10. Khối xe Đặc chủng bọc thép chống đạn
  11. Khối xe Đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động
  12. Khối xe Đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng
  13. Khối xe Đặc chủng chống bạo loạn
  14. Khối xe Phòng cháy, chữa cháy 
Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 9.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 10.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 12.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 13.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 14.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 15.

Những khí tài đặc biệt diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 16.

Tác giả: Nguyễn Trường - Đình Huy 

