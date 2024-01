Tháng 12.2023, Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì mức bán ấn tượng khi đạt lượng 1.558 xe. Lần thứ hai liên tiếp mẫu xe gầm cao cỡ B của Toyota lọt top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường. Điều đó cho thấy những giá trị cơ bản về tính bền bỉ, tiện dụng, cộng thêm trang bị tiện nghi phong phú của Yaris Cross dần chinh phục khách Việt. Tuy nhiên, Toyota còn muốn gia tăng thêm sức hút cho mẫu xe này bằng thay đổi "nặng đô" hơn để gia tăng doanh số.

Trước Tết Nguyên đán 2024, trong khi nhiều hãng tăng giá xe, Toyota Việt Nam tạo nên một bất ngờ lớn trên thị trường ô tô bằng việc giảm giá bán nhiều mẫu xe thuộc diện hàng "hot". Trong số này, mẫu xe gầm cao cỡ B, Yaris Cross gây sốt nhất khi có giá bán mới giảm 73-80 triệu đồng so với mức cũ.



Giá niêm yết của Toyota Yaris Cross lần lượt 650 triệu đồng và 765 triệu đồng cho hai bản động cơ xăng và hybrid, áp dụng từ ngày 2.1.2024. Không kể Mazda CX-3 (giá 534-654 triệu đồng) có doanh số thấp, mẫu xe của Toyota là một trong những sản phẩm Nhật phong phú nhất về trang bị tiện nghi lẫn công nghệ an toàn, nhưng đi kèm là giá bán cũng hấp dẫn nhất.

Nhiều năm qua, sức mạnh thương hiệu và cách tiếp cận sản phẩm tập trung công nghệ an toàn khiến các mẫu xe Nhật có giá bán nhỉnh hơn vài chục đến vài trăm triệu đồng. Nhờ giá bán mới, Yaris Cross trở thành mẫu xe Nhật phá vỡ truyền thống này và đem đến cho khách hàng một lựa chọn "tốt gỗ tốt cả nước sơn". Bởi dù nhiều lựa chọn ở phân khúc xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ, nhưng thị trường vẫn "khát" một mẫu xe dung hòa tốt được nhiều khía cạnh như thiết kế, công năng và quan trọng là giá bán cạnh tranh.

Động thái giảm giá xe đầu năm 2024 để thu hút người dùng cho thấy sự coi trọng của Toyota dành cho thị trường Việt Nam. Hơn nữa, trong bối cảnh thị trường có phần yên ắng khi ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước kết thúc (từ 1.1.2024), chiến lược điều chỉnh giá bán của Toyota được xem như cú hích lớn với nhu cầu mua sắm cận Tết Nguyên đán của người dân.

Không phải đợi đến khi có giá bán mới, Toyota Yaris Cross mới tạo nên cơn sốt trên thị trường. Thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ, Yaris Cross là câu trả lời của Toyota ở phân khúc đang tăng trưởng nóng nhất của ngành ô tô trong 3 năm trở lại đây - crossover cỡ nhỏ.



Yaris Cross tiếp nối định hướng trẻ hóa thiết kế của Toyota, đặc biệt trên các sản phẩm gầm cao, bắt đầu từ cái tên Corolla Cross. Mẫu xe cỡ B vẫn sở hữu nét năng động, nhờ những mảng khối uyển chuyển trên thân xe. Yaris Cross vẫn có sự điềm đạm, không quá hào nhoáng.

Dấu ấn xe đa dụng SUV của Yaris Cross được thể hiện ở vành hợp kim 18 inch, kèm hai tông màu tương phản. Hốc bánh xe ốp nhựa hầm hố, cản trước và sau cũng có các tấm ốp phong cách thể thao. Đèn pha LED là trang bị tiêu chuẩn, gương chiếu hậu gập tự động. Xe có trang bị mở cốp rảnh tay và kính trần toàn cảnh. Yaris Cross ghi điểm trong mắt khách hàng không chỉ ở ngoại thất hiện đại, thể thao, thiết kế nội thất cũng ấn tượng không kém. Yaris Cross nằm trong số ít các mẫu xe trong phân khúc sở hữu cách sắp xếp các chi tiết ở cabin hướng về người lái. Xe trang bị ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số sau vô-lăng trên bản máy xăng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch đặt nổi trên táp-lô và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây.

Những trang bị được xem là chuẩn mực phân khúc như sạc không dây, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động đều hiện diện trên mẫu xe của Toyota. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa tự động và cửa gió riêng cho hàng sau.

Toyota Yaris Cross tiên phong trong việc đem đến trải nghiệm công nghệ mới cho người dùng trong nước bằng tùy chọn động cơ hybrid (HEV), kết hợp máy xăng 1.5 công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm và motor điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm.

Bản hybrid không chỉ vận hành mạnh mẽ ở mọi dải tốc độ nhờ bổ trợ của động cơ điện, mà còn tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Yaris Cross ở mức 5,95 lít/100 km bản máy xăng và 3,8 lít/100 km bản hybrid, thấp hàng đầu phân khúc.

Một trong những khía cạnh được đánh giá cao nhất trên Yaris Cross là công nghệ an toàn. Gói an toàn TSS của xe bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và đèn chiếu xa tự động, camera 360, cảnh báo điểm mù cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong phân khúc cỡ B, mẫu xe của Toyota là cái tên phong phú hàng đầu về công nghệ an toàn.

Sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ thiết kế, trang bị đến vận hành giúp Toyota Yaris Cross dần chiếm cảm tình hơn với khách Việt. Nhờ những thế mạnh này cùng giá bán mới hấp dẫn hơn, mẫu xe Nhật hứa hẹn tạo nên cú hích doanh số trong năm 2024.