Những món hàng 'độc, lạ' ở chợ quê Huế

Trưa 28 Tết, tại chợ Quảng Phú bên bờ sông Bồ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, người mua kẻ bán tấp nập, nhưng theo lời những tiểu thương kinh doanh lâu năm tại đây, chợ đông chỉ bằng một nửa so với cùng thời điểm mấy năm trước. Đặc biệt, hàng hóa về chợ giảm 30% so cùng kỳ. Có 2 lý do được người bán "luận" ra rằng: Hàng từ phía Nam ra giảm mạnh, người trong Nam về quê ăn Tết cũng thưa đi nên rất ít người đến chợ mua sắm.

Một số hình ảnh tại chợ quê được Thanh Niên ghi lại một số chợ ở Thừa Thiên Huế:

Đáng lưu ý, mặt hàng "độc lạ" nhất tại chợ quê những ngày này là ông táo nặn bằng đất nhỏ để bỏ trên bếp thờ hằng năm. Tại Huế, khi cúng đưa ông Táo, người ta thường mua ông táo đất mới để đưa ông táo đất cũ bỏ ra ngã ba đường hoặc tại các đình, gốc đa, miếu... Tuy nhiên, nếu chưa kịp thay ông Táo trong vào khuya 23 tháng Chạp, tối 30 Tết vẫn có thể cúng tiễn và "đưa" ông ra ngã bỏ bỏ, thay ông mới.

Mọi năm, cứ tầm rằm tháng Chạp, chợ bán những rổ cát trắng được lấy từ những bãi biển ở huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang… Để có cát bán vào dịp Tết, người bán phải chuẩn bị trước đó cả nửa tháng và trải qua nhiều công đoạn. Cát lúc lấy về đem đãi, lọc, sàng dưới rổ sàng kích cỡ khác nhau cho hạt cát thật mịn. Rồi đãi cát, phơi di phơi lại nhiều lần sao cho thật khô mới cho vào bao chờ đến ngày giáp Tết là mang đi bán. Giá một lon cát 5.000 - 10.000 đồng, tùy thuộc chợ. Tại chợ Tây Lộc, chợ Đông Ba (thành phố Huế), bán giá 10.000 đồng/ lon, nhưng tại chợ quê chỉ 5.000 đồng/lon.