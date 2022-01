Những tấm lòng vàng 09.01.2022

Chuyển khoản: Bien Thanh Tuan: 400.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Ngoc An: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Thi Tuoi: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Co Dung: 500.000 đồng; gia dinh Do Van Minh: 1.000.000 đồng; Chu Hong (Q.2, TP.HCM): 300.000 đồng; Duong Nguyen Thuy Linh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Vien Khanh Nhu: 2.000.000 đồng; Pham Duy Khuong: 300.000 đồng; ban doc: 350.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Minh: 200.000 đồng; Truong Hong Ngoc: 100.000 đồng; Truong Minh Thin: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duy Hieu: 200.000 đồng; Tran Duc Kham: 500.000 đồng; Nguyen Minh Chinh: 200.000 đồng; Dang Cong Khuong: 300.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 300.000 đồng; Tran Trung Liet: 1.000.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phat: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen The Thien: 200.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 2.500.000 đồng; Chau Thi Bach Van: 500.000 đồng; Hoang Minh Ngan: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; Nguyen Hong Nhat: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 1.500.000 đồng; cu ba Bui Thi Viet: 2.000.000 đồng; Vu Thi Tuyet Mai: 1.000.000 đồng; Phan Thi Thu va Phan Huynh Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Cong ty Vu Hai: 1.000.000 đồng; Luong Thi Kieu Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Tran Luu Nhi: 400.000 đồng; Nguyen Diem Trang: 250.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Trinh Quang Tin: 1.000.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Thao: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Anh Duy: 10.999 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Ngoc Toan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Cau: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ly My Duyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Hai Dang: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; Tran Anh Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Kim Thanh (U.S.A): 500.000 đồng; Ngo Thi Thao: 400.000 đồng; Hoang Bach Tung: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trương Phước Dũng - Thừa Thiên-Huế (nhân vật được đề cập trong bài viết Nằm liệt ở nhà vì không có tiền chữa bệnh trên Thanh Niên ngày 13.4.2021): Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Quách Thị Châu (35 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Thêm (112/9 Bến Vân Đồn, P.9, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)





Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.