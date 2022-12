Những 'thiên đường' chụp hình tết đẹp lung linh không thể bỏ qua

Những ngày cuối năm, một số quán cà phê tại TP.HCM đã “thay áo mới” với thiết kế không gian tết vô cùng bắt mắt và cuốn hút các bạn trẻ.

Thật sự ngỡ ngàng vì cảnh rất đẹp

Gặp Nguyễn Nhật Phượng (21 tuổi), quê ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha đang chụp hình tại quán cà phê Tiệm Trà Tháng Tư (số 1 Nhiêu Tứ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Nhật Phượng cho biết: “Mọi năm ở quê, những ngày cuối năm mình thường chụp một bộ ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho bản thân. Năm nay, mình có công việc gấp nên phải vào TP.HCM, sau khi xong việc thì mình quyết định tìm một nơi để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm tại thành phố này. Hôm qua lướt mạng xã hội thấy quán này vừa đăng hình trang trí xong nên nay ghé quán xem thử. Lúc mới đến mình thật sự ngỡ ngàng vì cảnh rất đẹp và nó mang một nét gì đó rất thơ của Huế thương”.

Cùng bạn “lên đồ” để chụp hình tại quán, Nguyễn Đình Phi Vân (19 tuổi), ngụ Q.7, TP.HCM cho hay: “Năm nay là năm đầu tiên mình chụp ảnh tết, nhóm mình thuê áo dài mang theo chụp ảnh cho hợp không khí những ngày đầu năm mới. Cả nhóm rủ nhau đi chụp ảnh sớm vì sợ cuối tuần đông đúc”.

Lê Thị Huỳnh Như (24 tuổi), ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM cũng đang chụp hình cùng em gái tại quán cà phê, cô nàng bày tỏ: “Mình tranh thủ ngày được nghỉ để đến đây chụp hình, hai chị em rủ nhau đi sớm cho đỡ chen chúc. Mình thấy quán này trang trí tết rất đẹp, tạo cho mình cảm giác tết đã cận kề. Hai chị em đổi phiên chụp hình cho nhau và mong sẽ có nhiều bức hình đẹp để đăng Zalo, Facbook”. Cô nàng cho biết cũng sẽ đi 2 chi nhánh còn lại của quán cà phê Tiệm Trà Tháng Tư (3 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình và Y12 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Q.10, TP.HCM) để chụp hình.

Tranh thủ để chụp bộ ảnh tết xịn sò

Một thiên đường “sống ảo” nữa cho các bạn trẻ dịp tết này là quán cà phê The Bali Coffee and Tea, 249 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Đi cà phê cùng bạn, Phạm Thị Mỹ Loan (22 tuổi), ngụ tại KP.7, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM tranh thủ chụp vài bức hình với không gian tết tại The Bali Coffee and Tea. Mỹ Loan cho hay: “Lần đầu mình đến đây, ban đầu chỉ có ý định uống cà phê tám chuyện cùng bạn, tình cờ thấy quán trang trí không gian tết đẹp nên cũng “bon chen” chụp vài tấm hình. Mặc đồ bình thường mà vô ảnh thấy cũng đã ưng ý rồi. Cuối tuần mình sẽ rủ bạn lên đồ xinh để ghé lại chụp bộ ảnh tết cho xịn sò”.

Trần Hải Đăng (19 tuổi), nhân viên phục vụ tại quán cà phê The Bali Coffee and Tea chia sẻ: “Trước đó quán trang trí theo chủ đề Giáng sinh, sau Giáng sinh quán chuyển sang trang trí chủ đề tết luôn. Số lượng khách đến quán hai dịp lễ này tăng so với những ngày bình thường, tập trung đông nhất vào những ngày cuối tuần. Khách đến đây uống cà phê thấy không gian tết quen thuộc nên cũng tranh thủ chụp vài bức hình”.

Là một người hay lướt các trang mạng xã hội để xem các địa điểm chụp hình, vui chơi, Mỹ Loan tiết lộ cô cũng đã "chốt sổ" một vài quán cà phê có thiết kế đẹp, phù hợp để chụp hình dịp tết này.

“Mình lướt thấy một số quán cà phê đã trang trí cảnh tết đẹp như: Young Tea & Coffee (Y12 Hồng Lĩnh, P.15, Q.10), quán cà phê Tiệm Trà Tháng Tư (1 Nhiêu Tứ, P.7, Q.Phú Nhuận), Pun Coffee (78 Đông Hưng Thuận 5, P.Đông Hưng Thuận, Q.12). Ngoài ra mọi năm mình thấy quán: SKD Coffee (508 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3), Cafein (149 Độc Lập, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú)... trang trí cảnh tết đẹp không thua kém gì. Mỗi quán có những cách trang trí khác nhau, quán nào cũng đẹp, cũng thích”, Loan bộc bạch.