Những vấn đề lớn mà ứng viên vô địch World Cup 2022 phải đối mặt

Argentina: Không có “kế hoạch B” khi gặp bế tắc

Trận thua Ả Rập Xê Út chỉ là “tai nạn”, nhưng đấy là trận thua “thật” hơn rất nhiều so với những trận thua bất ngờ của Tây Ban Nha, Brazil, Pháp… ở vòng bảng. Vấp ngã lần nữa, theo kiểu như thế, dĩ nhiên sẽ không có cơ hội sửa sai ở giai đoạn knock-out.

Argentina thay đổi đội hình liên tục trong suốt 4 trận đã đấu, nhưng lối chơi thì không thay đổi bao nhiêu. Enzo Fernandez khi được vào sân (đá tiền vệ trung tâm) thì lập tức tạo ra khác biệt: các vị trí xung quanh được liên kết tốt hơn. Nhưng đấy chủ yếu là vấn đề phong độ cá nhân của Fernandez. Tương tự, Rodrigo de Paul là “chiến tướng” công thủ toàn diện, đáp ứng được sự chờ đợi trong các trận đấu gần đây. Nhưng trước đó, anh lại là cầu thủ mờ nhạt nhất ở trận ra quân. Đây cũng chỉ là vấn đề phong độ.

Argentina tạo ra cảm giác nơi người xem: đấy là đội bóng không cần thay đổi gì nếu như mọi cầu thủ đều có phong độ tốt. Vậy, nhược điểm của Argentina là khả năng thay đổi cách chơi không cao nếu rơi vào tình trạng bế tắc. Ả Rập Xê Út can đảm chọn một giải pháp ngoài dự đoán của giới quan sát (đẩy hàng thủ lên rất cao để gây áp lực và làm cho khu vực giữa sân trở nên chật chội), thế là Argentina không biết phải làm gì, phó mặc cho sự may rủi của các nỗ lực cá nhân (và họ không gặp may).