Ni no Kuni: Cross Worlds sắp chính thức có mặt trên thiết bị di động

Theo VCG, Ni no Kuni: Cross Worlds là một game nhập vai hoàn toàn mới của Netmarble, sắp ra mắt trên Mobile và PC vào ngày 25.5.2022. Lấy bối cảnh thế giới của loạt trò chơi JRPG Ni no Kuni được giới phê bình đánh giá cao, người chơi sẽ gặp gỡ dàn nhân vật hoàn toàn mới và sẵn sàng khám phá một thế giới trò chơi rộng lớn.

Người chơi sẽ có thể chọn 5 lớp nhân vật như Swordsman, Witch, Rogue, Engineer và Destroyer. Việc kết hợp từng lớp nhân vật trong trò chơi rất quan trọng để có thể hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn nhất của trò chơi. Bên cạnh đó người chơi cũng có thể tùy chỉnh nhân vật với rất nhiều tùy chọn, tạo nên bản sắc và sức mạnh riêng của mỗi nhân vật.

Dù được biết đến là phiên bản thu nhỏ của Ni no Kuni, nhưng Ni no Kuni: Cross Worlds sẽ mang đến cốt truyện hoàn toàn mới, với những sự kiện của tương lai trong phiên bản Ni no Kuni 2. Cho dù chơi trên PC hay thiết bị di động, người chơi vẫn có thể chơi cùng nhau và trải nghiệm toàn bộ trò chơi với tư cách là thành viên của một nhóm. Người chơi có thể tham gia một gia tộc hoặc một vương quốc, cho phép họ cùng với những người khác xây dựng lại vương quốc đã sụp đổ.





Trò chơi được phát triển ban đầu với hãng hoạt hình Studio Ghibli, được chăm chút kĩ lưỡng trên công cụ Unreal 4, mang đến cho người chơi những phong cảnh game ấn tượng, cũng như các màn chiến đấu đẹp mắt trong thế giới đậm chất hoạt hình.

Trò chơi sẽ được phát hành trên Android, iOS và cả PC tại Nhật Bản và nhiều quốc gia. Tuy nhiên vẫn sẽ có một số quốc gia bị không được phép truy cập, Việt Nam là một trong số đó. Những người đăng ký trước trò chơi trên App Store và Discord chính thức của trò chơi có thể nhận được những vật phẩm ưu đãi cũng như mã giảm giá trong trò chơi.