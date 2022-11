Niềm tin của dân

Số ma túy này ngụy trang trong các gói trà có chữ Trung Quốc, đóng trong bao tải lớn ghi chữ Thái Lan, trôi dạt vào bãi tắm biển Sơn Thủy, Đà Nẵng.

Nếu số ma túy khủng này tuồn ra xã hội thì hậu quả khó lường, bởi với khối lượng 8 kg, tương đương lượng ma túy mà TP.Đà Nẵng bắt giữ suốt 3 năm qua.

Nhờ người dân báo tin sớm, lực lượng tuần tra tìm kiếm, tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin, giao nộp ma túy, phát huy hiệu quả thế trận an ninh nhân dân.

Tại TP.Đà Nẵng, ở một số địa phương, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng bài bản, chứng tỏ niềm tin của người dân, giúp sức đắc lực cho cơ quan chức năng, điển hình như các vụ việc liên quan người nước ngoài, các vụ tìm lại tài sản giúp khổ chủ…





Để tiếp tục củng cố và tăng thêm hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước hết cấp cơ sở, đặc biệt ở xã phường, phải gắn bó với dân, bởi đây là lực lượng sát và gần dân nhất, trở thành kênh tương tác tin cậy “gọi đâu có đó”.

Nhìn lại các năm qua, tại TP.Đà Nẵng, nhiều giải pháp tăng cường lực lượng và đầu tư đã cải thiện đáng kể năng lực cơ sở, như: năm 2016 TP.Đà Nẵng chi gần 34 tỉ đồng sắm 56 ô tô bán tải cho công an xã phường, năm 2019 tăng cường công an chính quy cho 11 xã của H.Hòa Vang, cuối năm 2021 thực hiện mô hình Công an cơ sở tăng ca đêm và sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân địa phương.

Các giải pháp này đã nâng chất lượng, tăng hiệu quả trong bối cảnh chính quyền đô thị ngày càng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, như quản lý một số cơ sở lưu trú, trấn áp tội phạm và các thủ tục khác. Và việc người dân phát hiện ma túy, trình báo và giao nộp lực lượng chức năng, cũng là một trong những thành quả của chủ trương đúng đắn ấy.